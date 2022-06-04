全球最愛用表情符號出爐！大陸傳「拍手」竟有隱藏涵義

▲「笑哭」是全球最愛用的表情符號。（圖／翻攝Crossword SOLVER）



記者蔡紹堅／綜合報導

Crossword SOLVER網站近日發表了全球表情符號（emoji）愛用調查，發現「笑哭」是全球使用次數最高的表情符號，而台灣人最愛用的則是「紅愛心」。另外，也有一些表情符號在不同地方有不同的用法，像是「拍手」在中國大陸也可用來代表「性行為」。

Crossword SOLVER是採用Twitter的API檢索得出結果，全球愛用表情符號第一名是「笑哭」、第二名是「紅愛心」，其中「笑哭」同時也是75個國家及地區最愛用的表情符號。

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東亞的部分，南韓最愛用的是「紫愛心」、日本最愛用的是「閃閃發光」、台灣最愛用的是「紅愛心」，而中國大陸則是「笑哭」。

另外，也有一些國家最愛用符號的是自己的國旗，像是墨西哥、哥斯大黎加、芬蘭、烏克蘭，以及越南等。

不過，同樣的表情符號在不同的地方可能有不同的涵義，Crossword SOLVER舉例，「拍手」在中國大陸可能是在暗示「性行為」，而「豎起大拇指」在希臘則可能冒犯到人。

據了解，「拍手」在大陸會代表「性行為」的原因，是與「啪啪啪」的用法有關，曾有一名大陸藝人在節目上以「為愛鼓掌」來暗示「啪啪啪」，在網路上瘋傳之後，「鼓掌」及「拍手」的表情符號就在網路上出現了第二層涵義。

▼台灣最愛用的表情符號為「紅愛心」。（圖／翻攝Crossword SOLVER）

