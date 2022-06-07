　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅大逆轉　相驗驚見全身傷+頸部有勒痕

▲男網紅在蔣承縉家中猝逝。（圖／翻攝自IG）

▲男網紅在蔣承縉家中猝逝，驗屍諸多疑點有待後續司法調查。（圖／翻攝自IG）

記者張君豪／台北報導

曾經捧紅台灣巨星蔡依林、蕭亞軒等藝人的紅排經紀人蔣承縉，5月13日晚間與在網路IG擁有1.4萬名粉絲的吳姓網紅（31歲）在北市大安區瑞安街自家豪宅小酌，但沒想到隔天做客的吳姓網紅卻陳屍在蔣承縉家中閣樓的臥室床上，蔣男嚇得趕緊報警，警消人員到場發現吳姓網紅已經死亡多時，全案進入司法調查。

對此蔣承縉向警方表示，他與吳姓網紅認識不久，5月13日晚間10點多他們兩人在蔣男瑞安街豪宅內喝酒聊天，當時二位都喝了不少酒，吳男歇斯底里吼叫，並從床面掉落地上，他有將吳男扶上床，未料隔天醒來發現吳男陳屍在自家樓中樓的閣樓床上，14日上午11時許趕緊報警求助，但警方及救護人員到場發現吳男已死亡多時。

▲男網紅在蔣承縉家中猝逝。（圖／翻攝自IG）

▲男網紅在蔣承縉家中猝逝，驗屍諸多疑點有待後續司法調查。（圖／翻攝自IG）

但因吳男生前有健身習慣，親友懷疑吳姓網紅死因不單純，吳姓網紅母親14日赴大安警分局瑞安所時態度冷靜，但頻頻要求警方幫忙「我兒子開朗健康，平常有運動習慣很單純、怎麼會突然暴斃？」檢警對網紅暴斃案也不敢大意，當天檢察官會同法醫對遺體進行司法相驗、結果案情出現重大逆轉。

據了解，吳姓網紅屍體被發現時陳屍豪宅閣樓2樓，蔣男聲稱他與死者生前喝酒過量，雙雙不勝酒力後隔天晨起發現吳男暴斃；但檢方驗屍發現，吳姓死者身體出現大面積瘀青，且屍體瘀青範圍、死者被發現陳屍倒臥狀態並不相符，且法醫進行屍檢時，發現吳男頸部有一明顯疑似勒痕瘀青，初步屍檢現象也無法排除吳男死與外力有關。

但檢方查扣吳男進入蔣男豪宅前後的監視器影像，初步排除有外人、外力入侵，至此檢警對吳姓網紅案件調查採取鴨子划水方式低調進行，一方面要求法醫研究所，全面排查吳姓死者的尿液、血液及相關內臟組織樣本，以查清吳男生前最後一夜除了飲酒外是否有服用其他不明藥物；另外也須查清死者頸部勒痕造成原因、以及吳男死亡原因，至於案情是否急轉直下有待檢警後續追查釐清。

對此檢方日前緊急查扣蔣男、吳男手機進行比對解析，希望藉此釐清兩人生前互動情況，及擴大調閱監視器釐清當天是否有其他人到場；對此蔣承縉事後也透過律師發出聲明，表示對於這起事故感到無比悲痛，他身為報案人一定會積極配合調查，在司法調查結果出爐前，希望外界不要有任何單方面的臆測。

蔣承縉透過律師發布聲明如下：

對於網紅遭逢意外事故，本人感到無比的悲痛。案件現由檢察官調查中，本人基於「報案人」角色，一定會積極配合檢警調查，基於偵查不公開之法律規定，本人將不會對於案件內容發表任何言論，一切交給司法機關秉公處理！

因案件檢警仍在釐清中，任何單方面的臆測，將會造成真相的扭曲，所以任何偏頗臆測的報導，包含任何不具名（含網路）的謠言，傷害到本人名譽，定將訴諸法律責任，追究到底！

本人早已於2014年退出娛樂圈幕後經紀工作，實不該、也無須佔用媒體大眾資源。最後懇請媒體及各界勿對本事件過度渲染及揣測，及尊重本人悲痛的心情。謝謝各位的關心。

【相關新聞】

快訊／汐止35噸聯結車輾過機車　一對男女慘壓輪下失去心跳

►天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史

►天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了　傍晚自請處分

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
米砂出門打給員工　一開擴音「嗯嗯啊啊」全播出
她打掃老家挖出64年前支票！網換算面額嚇壞：超級有錢
遠距女友房間「滿地保險套」！他飛千里給驚喜　慘目睹綠光現場
新北消防「還原報案當天」給恩恩爸看…是他想的主意！理由曝光
快訊／高雄豪雨害命！　他遭電擊慘死
撞壞388萬特斯拉落跑　他酒測0.49竟賴給清冠一號
喉嚨痛爆吃什麼？專家「6字給答案」　激推這食物修復黏膜
上億身家男結婚就送房！妻揭「先生變態性癖」求離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北消防「還原報案當天」給恩恩爸看…是他想的主意！理由曝光

快訊／高雄豪雨害命！阻猴偷農作趕架電網　他慘遭電擊身亡　

快訊／八里女「客廳留紙條」住處起火！大面積燒燙傷亡

高帥男網紅猝死豪宅「工程師身分」曝光！　親友控：他脖子有勒痕

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅大逆轉　相驗驚見全身傷+頸部有勒痕

比基尼妹「砂婆噹溪」跟男友人玩到沒力　消防人員上山救援

台銀「神鬼襄理」盜客戶8447萬！月砸40萬包養2酒店妹　悲慘下場曝

錄音檔被指造假！新北消防認了「模擬」還原現場　恩恩爸傻眼了

快訊／新北八里民宅傳爆炸聲狂燒！1女無生命跡象送醫

遊覽車撞壞388萬特斯拉落跑　司機尿遁酒測0.49竟賴給清冠一號

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

新北消防「還原報案當天」給恩恩爸看…是他想的主意！理由曝光

快訊／高雄豪雨害命！阻猴偷農作趕架電網　他慘遭電擊身亡　

快訊／八里女「客廳留紙條」住處起火！大面積燒燙傷亡

高帥男網紅猝死豪宅「工程師身分」曝光！　親友控：他脖子有勒痕

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅大逆轉　相驗驚見全身傷+頸部有勒痕

比基尼妹「砂婆噹溪」跟男友人玩到沒力　消防人員上山救援

台銀「神鬼襄理」盜客戶8447萬！月砸40萬包養2酒店妹　悲慘下場曝

錄音檔被指造假！新北消防認了「模擬」還原現場　恩恩爸傻眼了

快訊／新北八里民宅傳爆炸聲狂燒！1女無生命跡象送醫

遊覽車撞壞388萬特斯拉落跑　司機尿遁酒測0.49竟賴給清冠一號

他分手後站哨求和　驚見前女友「約男打羽球」！基隆首張跟騷告誡

名嘴誇「格林讓勇士隊友全變好」　兩大明星控衛躺槍跳出來反擊

南開科大「捐贈」給暨大！南投唯二大學談合併　教職員批黑箱喊告

IKEA招牌「藍色購物袋」推出超帥純黑版！三款超實用改造率先曝光

保時捷與電動跑車大廠Rimac強強聯手　斥資千萬歐元參與新一輪募資

詹皓晴合拍青山修子直落二勝出　晉級諾丁漢賽女雙8強

好消息！哥本哈根民主峰會9日登場　跨黨立委首組團今晚啟程

受惠中國解封　國巨5月營收105.3億元、月增3.8％

《美麗》又一主角王振復領便當　「債留妻小」PTT一片洗版

平價「補充式長照險」讓壽險業有3大顧慮！　金管會：本來就沒強制

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

社會熱門新聞

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

才掛「正妹看板」勸世　嘉義蘭潭再添亡魂

即／蔣承縉家中傳命案！男網紅猝逝

已婚男警逼女警下跪當小三！室友證詞反轉全案

Gogoro中橫沒電　騎士挨轟巨嬰回應了

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

小女警驚天一撞賠慘！Benz+Juke要賣她180萬

警大生偷拍女孩洗澡　她崩潰尖叫響徹校園

襄理盜領8447萬！月砸40萬養2酒店妹

人妻車內吻小王被妹撞見　她力挺姊夫出庭補刀

雞排妹糟了！「色卡密碼」公布陳沂電話被訴

蔣承縉豪宅爆網紅猝逝！友揭離奇死狀

更多熱門

相關新聞

高帥網紅猝死豪宅　親友爆遺體脖子有勒痕

高帥網紅猝死豪宅　親友爆遺體脖子有勒痕

前知名經紀人蔣承縉5月中旬與吳姓網紅外出，酒後回到自家過夜，怎料吳男隔天卻陳屍床上，脖子還有勒痕，讓親友懷疑死因不單純。據悉，30歲吳姓網紅任職於知名生技公司，擔任研發「疫苗試劑」的工程師，本有大好前途，如今離奇猝逝，讓親友不捨。

台中這區總銷直衝2千億　房價定錨8字頭進逼北市

台中這區總銷直衝2千億　房價定錨8字頭進逼北市

東區地標Bistro 98「只剩1樓殘骸」　重建計畫曝光

東區地標Bistro 98「只剩1樓殘骸」　重建計畫曝光

網紅借住蔣承縉家猝死　前晚狀況曝

網紅借住蔣承縉家猝死　前晚狀況曝

貴婦戰勞斯萊斯車主　胡錫進：準備付出代價

貴婦戰勞斯萊斯車主　胡錫進：準備付出代價

關鍵字：

蔣承縉吳姓網紅大安區豪宅猝死驗屍疑點

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

38歲國民男星沒戲拍…「擺攤賣水果」沒人認出！

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面