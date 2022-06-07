獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅大逆轉　相驗驚見全身傷+頸部有勒痕

▲男網紅在蔣承縉家中猝逝，驗屍諸多疑點有待後續司法調查。（圖／翻攝自IG）

記者張君豪／台北報導

曾經捧紅台灣巨星蔡依林、蕭亞軒等藝人的紅排經紀人蔣承縉，5月13日晚間與在網路IG擁有1.4萬名粉絲的吳姓網紅（31歲）在北市大安區瑞安街自家豪宅小酌，但沒想到隔天做客的吳姓網紅卻陳屍在蔣承縉家中閣樓的臥室床上，蔣男嚇得趕緊報警，警消人員到場發現吳姓網紅已經死亡多時，全案進入司法調查。

對此蔣承縉向警方表示，他與吳姓網紅認識不久，5月13日晚間10點多他們兩人在蔣男瑞安街豪宅內喝酒聊天，當時二位都喝了不少酒，吳男歇斯底里吼叫，並從床面掉落地上，他有將吳男扶上床，未料隔天醒來發現吳男陳屍在自家樓中樓的閣樓床上，14日上午11時許趕緊報警求助，但警方及救護人員到場發現吳男已死亡多時。

▲男網紅在蔣承縉家中猝逝，驗屍諸多疑點有待後續司法調查。（圖／翻攝自IG）

但因吳男生前有健身習慣，親友懷疑吳姓網紅死因不單純，吳姓網紅母親14日赴大安警分局瑞安所時態度冷靜，但頻頻要求警方幫忙「我兒子開朗健康，平常有運動習慣很單純、怎麼會突然暴斃？」檢警對網紅暴斃案也不敢大意，當天檢察官會同法醫對遺體進行司法相驗、結果案情出現重大逆轉。

據了解，吳姓網紅屍體被發現時陳屍豪宅閣樓2樓，蔣男聲稱他與死者生前喝酒過量，雙雙不勝酒力後隔天晨起發現吳男暴斃；但檢方驗屍發現，吳姓死者身體出現大面積瘀青，且屍體瘀青範圍、死者被發現陳屍倒臥狀態並不相符，且法醫進行屍檢時，發現吳男頸部有一明顯疑似勒痕瘀青，初步屍檢現象也無法排除吳男死與外力有關。

但檢方查扣吳男進入蔣男豪宅前後的監視器影像，初步排除有外人、外力入侵，至此檢警對吳姓網紅案件調查採取鴨子划水方式低調進行，一方面要求法醫研究所，全面排查吳姓死者的尿液、血液及相關內臟組織樣本，以查清吳男生前最後一夜除了飲酒外是否有服用其他不明藥物；另外也須查清死者頸部勒痕造成原因、以及吳男死亡原因，至於案情是否急轉直下有待檢警後續追查釐清。

對此檢方日前緊急查扣蔣男、吳男手機進行比對解析，希望藉此釐清兩人生前互動情況，及擴大調閱監視器釐清當天是否有其他人到場；對此蔣承縉事後也透過律師發出聲明，表示對於這起事故感到無比悲痛，他身為報案人一定會積極配合調查，在司法調查結果出爐前，希望外界不要有任何單方面的臆測。

蔣承縉透過律師發布聲明如下：

對於網紅遭逢意外事故，本人感到無比的悲痛。案件現由檢察官調查中，本人基於「報案人」角色，一定會積極配合檢警調查，基於偵查不公開之法律規定，本人將不會對於案件內容發表任何言論，一切交給司法機關秉公處理！

因案件檢警仍在釐清中，任何單方面的臆測，將會造成真相的扭曲，所以任何偏頗臆測的報導，包含任何不具名（含網路）的謠言，傷害到本人名譽，定將訴諸法律責任，追究到底！

本人早已於2014年退出娛樂圈幕後經紀工作，實不該、也無須佔用媒體大眾資源。最後懇請媒體及各界勿對本事件過度渲染及揣測，及尊重本人悲痛的心情。謝謝各位的關心。

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