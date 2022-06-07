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社會 社會焦點 保障人權

網紅借住蔣承縉家猝死　前晚狀況曝！母錯愕求查死因

記者黃翊婷／綜合報導

曾捧紅蔡依林等藝人的知名經紀人蔣承縉，上月中旬家中驚傳命案，一名吳姓網紅前往蔣家借住過夜，沒想到隔天卻被發現陳屍在床上。蔣承縉對警方表示，兩人有喝酒，吳男一度在床上發出歇斯底里的吼叫，當時他以為只是喝醉酒的反應，但等到他睡醒時，對方已經身亡；目前警方已初步排除他殺嫌疑，至於詳細的死因，仍有待解剖驗屍後才能釐清。

▲蔣承縉。（圖／翻攝自Instagram／loveisking888）

▲蔣承縉曾擔任蔡依林、蕭亞軒、楊丞琳、羅志祥等藝人的經紀人。（圖／翻攝自Instagram／loveisking888）

檢警調查，吳男是在上月13日深夜來到蔣承縉位於台北市大安區的豪宅借住，沒想到隔天中午11點多被發現陳屍在床上，警方獲報趕抵現場時，發現人已經全身僵硬、嘴唇發紫，但沒有明顯外傷。據了解，蔣承縉曾向警方表示，當晚兩人有喝酒，吳男一度在床上發出歇斯底里的吼叫，當時以為只是喝醉了，結果隔天睡醒時，才發現人已經沒有生命跡象。

由於吳男生前有健身習慣，部分親友懷疑死因不單純。蔣承縉事後透過律師發出聲明，表示對於這起事故感到無比悲痛，他身為報案人一定會積極配合調查，目前案件還在釐清當中，他不方便發表任何言論，吳男的遺體也已經送驗，在結果出爐前，希望外界不要有任何單方面的臆測。

而檢警經過初步調查，目前暫時排除他殺嫌疑，至於是否有酒精或藥物反應，以及詳細的死因，仍有待進一步解剖驗屍後才能釐清。根據《聯合新聞網》報導，吳母抵達派出所時神情冷靜，但對於兒子猝逝也感到很錯愕，並懇求檢警早日查清死因。

蔣承縉透過律師發布聲明如下：

對於網紅遭逢意外事故，本人感到無比的悲痛。案件現由檢察官調查中，本人基於「報案人」角色，一定會積極配合檢警調查，基於偵查不公開之法律規定，本人將不會對於案件內容發表任何言論，一切交給司法機關秉公處理！

因案件檢警仍在釐清中，任何單方面的臆測，將會造成真相的扭曲，所以任何偏頗臆測的報導，包含任何不具名（含網路）的謠言，傷害到本人名譽，定將訴諸法律責任，追究到底！

本人早已於2014年退出娛樂圈幕後經紀工作，實不該、也無須佔用媒體大眾資源。最後懇請媒體及各界勿對本事件過度渲染及揣測，及尊重本人悲痛的心情。謝謝各位的關心。

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