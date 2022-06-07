高帥男網紅猝死豪宅「工程師身分」曝光！　親友控：他脖子有勒痕

▲30歲吳姓男網紅面容帥氣，不料5月中卻猝逝蔣承縉家中。（圖／翻攝自IG）

記者柯沛辰／綜合報導

前知名經紀人蔣承縉5月中旬與吳姓網紅外出，酒後回到自家過夜，怎料吳男隔天卻陳屍床上，脖子還有勒痕，讓親友懷疑死因不單純。據悉，30歲吳姓網紅任職於知名生技公司，擔任研發「疫苗試劑」的工程師，本有大好前途，如今離奇猝逝，讓親友不捨。

根據《東森新聞》報導，吳姓網紅是北部某國立大學碩士班畢業，任職於知名生技醫療公司，擔任研發「疫苗試劑」的工程師，但上個月中前往天王、天后推手的前知名經紀人蔣承縉家中，卻成了一具冰冷遺體。

死者親友指控，吳男全身有多處傷痕，脖子還有一處明顯勒痕，直到體內驗出藥物反應，蔣承縉才改口翻供。不過，親友們都認為吳男是一個很自愛的人，不相信吳男會用藥。

▲男網紅是「疫苗試劑」工程師。（圖／翻攝自IG）

根據檢警調查，吳男和蔣承縉相約5月13日外出用餐，之後到蔣位於大安區的豪宅續攤喝酒，最後留下過夜。蔣承縉向警方供稱，當晚吳男一度在床上發出歇斯底里的吼叫，但他以為吳男只是喝醉，不料隔天中午11點多睡醒時，才發現對方已無呼吸心跳。

當時警方抵達現場，發現吳男衣著完整，現場無打鬥或外力痕跡，儘管現場有散落的空酒瓶，但未發現違禁品，屋內環境也大致整齊。目前吳男遺體已經解剖，驗屍報告還沒出爐，真正死因及時間尚待檢警釐清。

針對部分親友懷疑吳男死因不單純，蔣承縉事後透過律師發出聲明，強調對這起事故感到無比悲痛，而他身為報案人一定會積極配合調查，但案件還在釐清當中，他不方便發表任何言論，吳男的遺體也已經送驗，在結果出爐前，希望外界不要有任何單方面的臆測。

▼蔣承縉第一時間主動報案，指吳姓網紅陳屍家中。（圖／翻攝自Instagram／loveisking888）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完