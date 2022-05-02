114學年分科測驗重納數乙案　招聯會常委會將討論

▲招聯會教務長工作小組會議建議於114學年度分科測驗恢復數乙。大考示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



文／中央社

大學招聯會今天表示，日前召開教務長工作小組會議，並建議於114學年度分科測驗恢復數乙考科，將提到下次常委會討論，一旦確認同意後將盡快公告。

111學年度起，分科測驗不考國、英、數乙等考科，不少學生、家長憂心學測將「一試定終身」，加上111學年度學測數A太難，也讓部分教育團體呼籲分科測驗恢復考數乙。

大學招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，招聯會常委會已於110年決議，將在分科測驗中恢復數乙考科，招聯會日前召開教務長工作小組會議，邀請大學與高中代表參與討論。

招聯會提到，在評估高中生選課規劃、修課學習情形，且不影響已入學高中生的權益，以及大考中心的命題規劃準備時間等考量下，整合相關意見後，教務長工作小組建議常委會於114學年度分科測驗恢復數乙考科，預計提到下次常委會討論，一旦確認同意後將盡快公告。

另外，為提供目前高一學生了解未來選修數學的規劃方向，大學招聯會今天公布「113學年度大學繁星推薦、申請入學參採數學考科查詢系統」，從招聯會首頁連結點選查詢系統，除了可依學校及系別點選外，今年更新增學群類查詢功能。

根據招聯會統計，113學年度繁星推薦管道有591個系組參採數A，346個系組參採數B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定的有104個系組，另有763個系組不參採數學；申請入學管道有656個系組參採數A，381個系組參採數B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定的有110個系組，另有888個系組不參採數學。

招聯會提醒，高中學校在進行課程諮詢時，應鼓勵學生探索興趣與性向，並針對學群學類有更深入認識後，再依據各自需求選課。