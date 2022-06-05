特斯拉男喊「爸過世」想先充電遭拒　竟掏槍狂射！12字回應記者

記者黃宥寧／綜合報導

電動車能見度越來越高，超充站遇假日高峰也一位難求！特斯拉車主陳先生，今（5日）在宜蘭超充站，遇到另名車主要他讓出超充位，但他請對方稍等一下，慘遭飆罵髒話，對方下秒更拿1000元下車對著陳姓車主怒嗆「你家人過世有缺這幾分鐘嗎？」隨後竟追車理論，拉下車窗拿出疑似BB槍往陳姓車主車內射擊，驚悚畫面也曝光。

▲陳姓特斯拉車主在宜蘭超充站遇到另名車友請他讓超充位置，豈料對方竟稱爸爸過世硬要搶充電。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，宜蘭特斯拉超充站共有6座，陳姓車主上午11時許左右，駕駛愛車前往該處充電。中途，另名Model 3的車主要求讓出超充位置，陳姓車主對他說「等我一下，快好了」，對方開口就飆罵「媽的！」接著拿一千元大鈔下車，怒目圓睜說「你家人過世有缺這幾分鐘嗎？」陳姓車主感到一臉疑惑，不知道該回什麼，便驅車離開。

豈料，白衣特斯拉男駕駛竟追上來，直接在宜蘭市區女中路與陽明六路口，拉下車窗要陳姓車主下車，並對著他吼「我爸爸已經過世了，讓個位置怎麼樣了嗎？」陳姓車主以冷靜語氣回，「我跟你說我差1分鐘，我有事情呀」此時，陳姓車主女伴坐在副駕駛也忍不住回對方，「你好像搞錯什麼重點了吧。」

▼特斯拉衝動駕駛為了搶充電位，竟「亮槍」掃射陳姓車主車輛 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

整起口角衝突將近1分鐘，白衣男接著又怒氣沖沖問「搞錯什麼重點？」陳姓車主回，「我們可以理解你家人...但我們也有事...你對我們爆粗口啊」，白衣男直接嗆「你們要下車看怎樣都可以啊」，陳姓車主則回「那我們報警」，白衣男聽到這句話後，惱羞成怒直接亮槍朝陳姓車主車內狂掃射，陳姓車主被射到後痛到不斷哀嚎，右耳也明顯看出圓形彈孔傷痕。

有其他知情車友向《東森新媒體ETtoday》試著幫開槍掃射車主緩頰，指出他的父親確實今天上午過世，因此趕著回花蓮，所以才在宜蘭超充站先充電，但這樣暴力行為確實不對。

《東森新媒體ETtoday》循線找到開槍的車主，他則低調回應，「對不起，我狀況很糟糕，謝謝你」。

受傷的陳姓車主目前在醫院等開診斷證明，後續製作筆錄不排除提告，衝動開槍的車主不僅會吃上涉犯恐嚇公眾、傷害罪也會被依違反《社會秩序維護法》「發射有殺傷力物品而危害他人身體或財物之虞」規定法辦。