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狂掉9℃！16縣市大雨今明最劇　1圖看4天熱區

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲4天雨區預報圖。 （圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

16縣市大雨特報，北部高溫掉9度！中央氣象局預報員趙竑表示，今天（7日）和周三水氣最多，西半部有陣雨或雷雨，並有短延時豪雨發生機率。天氣風險公司也製作今起4天的雨區預報圖，提醒民眾注意。

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

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▼16縣市大雨特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼鋒面水氣持續影響。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有局部豪雨發生，今日西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積、淹水。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周六鋒面影響，其中今天到周四水氣稍微比較多一點，西半部有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，今和周三有短延時豪雨發生機率。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

趙竑說，周五、周六水氣稍減少，中部以北有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有短暫陣雨或雷雨，南部有局部較大雨勢；周日、下周一鋒面開始慢慢北移，周日西半部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；下周一中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

一周溫度部分，趙竑指出，周五前北部溫度介於20-24度，其他地區高溫27-31度，低溫為23、24度；周六稍回升1度，周日回溫最明顯，北部高溫來到30度。氣象局觀測，台北市周一高溫來到33.2度，今預估僅24度，降幅達9度。

天氣風險在臉書提醒，全台連綿降雨至周六，外出帶傘，局部沿海地區有旺盛對流雲系發展移入帶來短時強降雨機會；鋒面對流發展隨機性高，強降雨區域、強度變化大，降雨模擬圖僅供參考，請隨時留意最新的天氣資訊。

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