網拍氣炸鍋！她傳商品照手滑「自拍裸照」大放送　競標價漲破3.7萬

▲艾瑪（Emma Jones）在拍賣網站eBay出售二手氣炸鍋時，不慎上傳裸照。（圖／翻攝eBay）



記者吳美依／綜合報導

英國26歲網友艾瑪（Emma Jones）在拍賣網站eBay出售二手氣炸鍋，上傳商品照片時，卻不小心把自拍裸照也po出去。她對此渾然不知，直至社群媒體粉絲激增，並且收到海量私訊，這才驚覺闖下大禍，而當時商品已經累計11.7萬次瀏覽，最高競標價超過1250美元（約新台幣3.7萬元）。

艾瑪上架二手商品隔天，趁著上班午休時間滑手機，卻發現臉書收到50多個交友邀請、100多封私訊，Instagram也新增超過150位粉絲，小盒子更是湧入100多則新訊息。

艾瑪起初非常困惑，點開私訊內容後，卻驚慌不已。原來，二手氣炸鍋的第5張商品照片，竟是她站在全身鏡前的上空照，商品敘述寫著「曾經使用過」、「有一些磨損痕跡」，更顯尷尬。

▲艾瑪表示，她是透過手機上架二手氣炸鍋，很可能是自己手滑選錯照片了。（示意圖／翻攝pakutaso）



艾瑪火速刪除裸照，但商品瀏覽次數卻持續上升，最終只好直接下架氣炸鍋。她表示，由於最近開始節食，才會對鏡子拍攝裸照，作為日後評估瘦身效果的參考，「我用手機上架商品，所以只能假設自己滑相簿選取照片時，不小心點到這張照片。」

艾瑪收到的私訊中，多達數十則是酸民嘲弄，有人以揶揄語氣說「商品看起來非常乾淨整潔呢！」還有人想看「零件特寫照」，但大多數人都只是好意提醒。她受訪時坦言非常沮喪，不但沒賺到錢，還出糗被嘲笑，如今更難以順利脫手氣炸鍋，「我太害怕了，不敢再把它po上網拍賣。我會試著把它送給朋友。」

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