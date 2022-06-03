好市多平底鍋「這一幕超地獄」　她差點吐血！5千人怒轟：根本詐欺

▲外包裝非常新，裡面卻裝著舊鍋具。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多退貨不囉嗦，也容易養出沒品會員！一名女網友討拍直呼，在好市多買一組平底鍋，打開包裝後，裡面鍋具已使用過，且看似已使用很久了，讓他看得差點吐血「真不敢相信...有中獎的feel！」照片曝光後，引發眾網友撻伐痛罵，「個人覺得已到詐欺（二手貨當新貨賣）的程度！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》傻眼表示，最近買了一款平底鍋，外觀包裝完全無異樣，怎料返家打開來查看時，發現根本是二手貨，「真不敢相信，今天剛買回的鍋長這樣，有中獎的feel！」

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神扯畫面可見，鍋底明顯有使用痕跡，把手還生鏽，推測退貨的會員已使用一段時間。這一幕也讓原PO狂搖頭直呼，「入會多年，我還真從來沒在好市多辦過退貨。」

▲明明已使用過，竟還拿來退貨。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，引來5千多名網友開轟，「好誇張，品管沒有檢查又上架，而且一看鍋底跟把手的髒污，肯定使用好一段時間才退貨」、「這是三星堆遺址出土的文物嗎」、「我們家鍋子用一年也沒長這樣，退貨的人實在太故意沒水準」、「前一位一定買了新的後，將舊鍋子放進新盒子中退貨，這種人應該要抓出來，太惡質」。

留言串中，有網友質疑，「Costco接受退貨不是問題。但如果不是退回廠商而是選擇再以新品上架，這就是Costco的問題，而且問題不小，個人覺得已到詐欺（二手貨當新貨賣）的程度！」一票網友也按讚力挺，「我支持你說的，應該照你說的報警提吿！讓好市多把那個拿舊貨的人抓出來！來證明自己沒詐欺」。

▼網友超火大。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

