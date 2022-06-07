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大叔騎車邊做仰臥起坐！瘋狂蛇行險撞貨車　被逮嗨喊「我練超久」

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名大叔日前在一處公路上騎車時，竟突然開始大秀特技，直接雙手放開，整個人往後仰，就像在機車上「做仰臥起坐」鍛鍊腹肌一樣，就算前方有好幾輛車，他也完全不怕。大叔遭警方逮捕後更坦言，他非常愛用這種方式騎車，已經為此動作練習了上百次，但他最後也準備面臨罰款或牢獄之災。

▲▼大叔騎車邊做仰臥起坐　瘋狂蛇行險撞貨車。（圖／翻攝自Facebook／CocoNews）

▲大叔騎車做出危險動作。（圖／翻攝自Facebook／CocoNews）

根據泰國當地媒體報導，那空沙旺府一名49歲的大叔在一條公路上騎著機車，結果他卻突然雙手放開，直接往後躺下，並將雙手放在頭頂合十，接著身體不斷做出類似「仰臥起坐」的動作，持續將近10秒後起身，又開始瘋狂蛇行，仔細一看他還帶著一個黑色頭套。

從網路上曝光的影片可以看到，這位大叔就像個醉漢一般，不斷在公路上「耍特技」，完全不顧前方還有多輛車，甚至一度差點撞上一台白色小貨車。後來警方依照畫面循線找到他後，大叔更聲稱自己完全沒有喝醉，只是非常愛這種騎車方式，為了這個動作他已經練習了上百次。

警方還曾懷疑，這名大叔可能有吸毒，但體內並無毒品反應，也猜測他可能患有精神疾病，目前他已遭警方依危險駕駛、不顧用路人安全的罪名提起控告，可能要面臨3個月以下的監禁與1萬元泰銖（約台幣8500元）以下的罰款。

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