越南「快篩標案」爆官商勾結！進口價21倍賣民眾　衛生部長下台

▲越南政府官員被爆出官商勾結，哄抬快篩試劑價格。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社記者陳家倫河內7日專電

越南在COVID-19疫情期間爆發官商勾結哄抬檢測試劑組等醜聞，越共中央執行委員會6日已決定開除衛生部長阮清龍與河內市長朱玉英的黨職，今天將陸續完成免除公職程序。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間爆發多起弊案，其中部分官員與某些省市的疾病控制中心領導共謀，讓越亞科技股份公司的COVID-19檢測試劑組得標，部分試劑甚至以進口價的21倍轉售給民眾。

越共中央檢查委員會3月31日即表示，衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）、曾任科技部長的河內市長朱玉英（Chu Ngoc Anh）與部分高階官員應對把關不力負起責任。

綜合越南媒體報導，越共中央執行委員會6月6日晚間決定開除阮清龍與朱玉英的黨籍，還要求有關部門「依照規定祭出行政處分的處理措施」。

▲新冠疫情期間，快篩試劑成為重要民生所需，越南卻爆出檢測試劑相關弊案。（圖／路透）

朱玉英、阮清龍4日被越共政治局評定為政治品德、思想作風衰敗，違反黨的規定和國家的法律，「造成國家財政重大損失和浪費，對疫情防控造成影響，引發社會不滿；對黨組織、科技部和衛生部的信譽產生負面影響」。

越共中央檢查委員會3月也對衛生部與科技部的黨組和領導做出批評，包括在越亞公司檢測試劑案上「指導和管理鬆散、檢查不力」，為越亞公司及部分個人宣傳、認證及提出獎勵建議等出現違反黨規與國法的行為。

朱玉英與阮清龍兩人遭開除黨籍後，免除公職的程序也將於今天完成。越南國會今天中午表決通過免除阮清龍衛生部長職務，至於河內市議會將於今天下午開會討論免除朱玉英的市長職務。

朱玉英57歲，河內市人，自2016年4月至2020年9月擔任科技部黨組書記、科技部部長。他於2020年9月18日辭去科技部黨組書記職務，調任河內市委工作，7天後當選河內市市長並任職至今。

阮清龍56歲，南定人，在擔任衛生部黨組代理書記、代理部長4個多月後於2020年11月被國會批准為衛生部長。在擔任衛生部「指揮官」的1年半的時間中，阮清龍領導越南的疫情防控工作，此外還兼任中央幹部健康照顧委員會主任。

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