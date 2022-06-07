「老菸槍+高糖」她不敢看牙醫！10年後慘了　滿口爛牙只能吃流食

▲卡拉愛抽菸又愛吃甜食，但是卻不敢看牙醫，導致她的牙齒幾乎都爛掉。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

英國一名女子因為害怕看牙醫，且飲食習慣不好，又愛抽菸，導致她滿口爛牙，牙齒甚至變黑、脫落、疼痛不已。她在2018年底終於下定決心要去看牙醫，但她的治療卻被排到18個月之後，直到2020年新冠疫情爆發，療程再度被延後，導致她長達2年多，每天都只能飲用流質的奶昔來維持營養。

根據《太陽報》報導，英國這名43歲的婦女卡拉（Cara Smith）從小就害怕看牙醫，因此已經超過10年沒有接受牙科檢查。然而由於她每天至少抽30根菸，並且愛吃甜食，最多曾1天喝了2公升的碳酸飲料，導致她的牙齒與牙齦狀況十分惡劣，最終換來滿口黑牙。

直到2018年12月，卡拉的牙齒痛到讓她無法再攝取任何固態食物，甚至不能將餐具或牙刷等硬物放入嘴中，於是她終於下定決心聯絡醫生進行檢查。由於卡拉依然害怕牙醫治療的麻醉針與機械聲，因此她要求要看鎮靜牙科門診，但當時預約名單已經排到18個月後，卡拉只好默默等待。

6個月後，卡拉情況持續惡化，她打電話詢問排隊情形，卻被要求繼續等待。不久後，全球爆發新冠疫情，醫療量能受到壓縮，她的等待時間因此被迫加長。卡拉在疫情期間曾經因為疼痛不已撥打緊急電話，對方也介紹她一位能夠緊急治療牙齒的醫師。然而由於對方不能保證醫師能使用鎮靜治療，所以卡拉再度放棄。

▲卡拉希望可以排到鎮靜牙科，而非一般牙科治療。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）



卡拉表示，自己的牙齒問題不但痛到讓她無法繼續正常生活，甚至還影響美觀，愛好社交的她更因為滿口爛牙，將自己關在家裡，不敢結交新朋友，甚至放棄出席哥哥的婚禮。她說，自從2020年3月起，她就再也沒有吃過任何固態食物，每天只能依靠流質的奶昔補充養分，甚至不能喝熱飲，因為牙齒太過敏感，會出現劇烈疼痛。

卡拉還說，因為把硬物放進嘴裡會痛，因此她不能刷牙也不能使用餐具。由於牙齒已經嚴重壞死，卡拉的牙齒開始變黑、碎裂，時不時還會自己脫落。因為疼痛原因，即使醫生每個月開了200片止痛藥給她，依然嚴重影響睡眠。不良的口腔問題更影響到耳朵，導致耳朵發炎。

卡拉直言，17年前因為人生遭遇挫折染上菸癮，每天至少要抽上30根。不僅如此，她還熱愛吃甜食，從餅乾、洋芋片、蛋糕到汽水，所有高熱量的食物都不離手，再度加劇了口腔問題。

卡拉目前已經在募資網站開設集資網頁，希望能為自己募得2000英鎊（約新台幣7.3萬元），讓她可以到鎮靜牙科進行私人治療，並且將爛牙拔掉，換一口全新的假牙，以「重獲新生」。

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