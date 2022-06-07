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果粉快下載！蘋果公布2022年12款最佳App　

▲蘋果公布年度 Apple 設計大獎。（圖／蘋果提供）

▲蘋果公布年度 Apple 設計大獎。（圖／蘋果提供）

記者陳俐穎／綜合報導

WWDC 22 上，蘋果公布年度 Apple 設計大獎，有 12 組來自世界各地的開發者得到肯定，此次獎項共有包容性、愉悅與樂趣、互動性、社會影響力、視覺與圖像設計，以及創新等面向。

蘋果全球開發者關係副總裁 Susan Prescott 表示，鑑於 app 和遊戲依然在我們生活中占據不可或缺的地位，今年 Apple 設計大獎的獲獎者，以作品體現了 app 的革新性、振奮性，又甚者以充滿創意的遊戲提供玩家逃脫現實的管道。

得獎作品如下：

包容性

App： Procreate
開發者：Savage Interactive （澳洲）

Procreate 是一款世界級的藝術家及設計師工具，以 iPad app 為人們帶來前所未有的創造力。藉由全新的輔助使用功能，例如顫抖和動作過濾、app 內建的協助觸控選單、語音回饋，以及色盲模式設定，來強化對「旁白」、「動態字級」和其他功能的支援，這款 app 激發了更多藝術家創作、互動與表達自我。

▲蘋果公布年度 Apple 設計大獎。（圖／蘋果提供）

▲設計工具Procreate。（圖／蘋果提供）

遊戲：Wylde Flowers
開發者：Studio Drydock （澳洲）

作為一款 Apple Arcade 原創遊戲，令人耳目一新的 Wylde Flowers 為玩家們帶來一款劇情多元，角色陣容具備 LGBTQIA+ 代表性，並帶有魔法元素的作品。隨著玩家進入精彩的魔法國度，敘事也將發展成能涵蓋各種年齡、文化與性向，並鼓勵玩家深入檢視身分認同、接納他人，以及支持他們的社區，進而訴說一個更宏大的故事。

愉悅與樂趣

App：(Not Boring) Habits
開發者：Andy Works LLC（美國）

就像它的名稱一樣，(Not Boring) Habits 為乏味的習慣追蹤器添加了些許趣味。迷人的設計、有趣的觸覺回饋，加上優雅的遊戲化體驗，這款作品將生活比擬為一趟啟發人心的冒險旅途，帶使用者穿越森林和高山，讓追蹤習慣變成真正的藝術體驗。

遊戲：Overboard!
開發者：inkle（英國）

在一台銀色 iPhone 13 Pro 上運行的 擁有出乎意料的設定：讓玩家扮演兇手。在這款有趣又詭祕的謀殺謎團遊戲裡，玩家不是扮演偵探，而是犯案的一方，必須與毫無警戒的乘客們進行敏捷又機智的對話，讓自己從緊張刺激的案件中脫身。引人入勝的敘事設計、簡練的對白，加上多種結局，成功吸引玩家反覆遊玩。

▲蘋果公布年度 Apple 設計大獎。（圖／蘋果提供）

▲遊戲Overboard!。（圖／蘋果提供）

互動性

App：Slopes
開發者：Breakpoint Studio（美國）

作為一款滑雪追蹤 app，Slopes 帶來了完美體驗，提供使用者直覺的雙板與單板日記，並運用 iPhone 或 Apple Watch 上的 GPS 來追蹤距離與速度。 藉由與親友建立連結，其卓越的社群功能將滑雪體驗變成遊戲，而且只要點擊一個按鈕就能操作。這款 app 雖有龐大如山的資料庫，但使用起來就像初級滑雪道一樣簡單。

遊戲： A Musical Story
開發者： Glee-Cheese Studio（法國）

A Musical Story 巧妙地結合了歌曲、故事和藝術創作，重新混合了行動裝置遊戲的概念。遊戲劇情在強烈的極簡風格動畫中展開，而遊戲方式則是在節奏遊戲裡加入小說成分。結果證明，看似截然不同的設計元素也能完美合奏。

社會影響力

App：Rebel Girls
開發者：Rebel Girls Inc.（美國）

Rebel Girls 分享了世界上最具影響力的女性故事，例如 Ruth Bader Ginsburg、Simone Biles、Frida Kahlo 等等，並以豐富的語音及精美的原創藝術呈現。這些故事的主題橫跨事業、文化與年代，搭配的語音和插圖則是為故事和介面量身打造，並由世界各地的女性與非二元性別藝術家製作。

遊戲：《長臂猿傳說：叢林之外》
開發者：Broken Rules（奧地利）

Apple Arcade 原創作品《長臂猿傳說》是一款生態冒險遊戲，玩家將置身在手繪美景中一路擺盪、拋升、滑行，尋找家人的下落。遊戲獨特的機制提供了許多自由擺盪的樂趣；但更重要的是，化身另一種物種所引發的微妙同理心，讓這個充滿環境意識的故事傳達了重要的一課。

視覺與圖像設計

App： 《Halide Mark II - 專業相機》
開發者：Lux Optics（美國）

《Halide Mark II - 專業相機》是一款專注在本質的優質相機 app。這款優雅的工具將眾多功能安排進操作簡單的介面裡；其整齊又巧妙配置的介面仿製了底片相機。所有手勢對資深攝影師來說都極為熟悉，但即便是還在摸索對焦和曝光設定的人，也能清楚操作方式。這款漂亮的 iPhone 相機如今也推出 iPad 版，協助使用者創造出令人驚豔的畫面。

▲蘋果公布年度 Apple 設計大獎。（圖／蘋果提供）

▲Halide Mark II - 專業相機。（圖／蘋果提供）

遊戲： LEGO® Star Wars™: Castaways
開發者：Gameloft (加拿大)

Castaways 擁有電影般的感受、引人入勝的視覺效果，以及扎實的遊戲體驗，是一股不容忽視的「原力」。以一顆遺棄已久的星球為背景，遊戲裡精緻的環境和流暢的動畫，讓玩家彷彿瞬間置身於銀河系，享受戰鬥、謎團和偶爾的跳舞派對。此外，還有大量的自訂功能，以及等待與玩家相遇的眾多角色，這場冒險勢必將繼續發展下去。

創新

App： Odio
開發者：Volst（荷蘭）

Odio 是一款音訊 app，提供不可思議真實的環境音，從瀑布聲、激流聲到電子聲，都在「空間音訊」和頭部追蹤的加持下變得更加逼真。使用者可透過迷人的圓型介面，控制混音來客製化特殊音景。每個混音畫面都搭配有未來感的流動動畫效果，並與聲音完全同步，帶來強化的視聽體驗。

遊戲： 《MARVEL 未來革命》
開發者：Netmarble Corp.（南韓）

《MARVEL 未來革命》是一款堪比史塔克工業的技術傑作。這款榮獲 2021 年 iPad 年度遊戲的作品，透過開放世界的動作 RPG、Metal 驅動的流暢戰鬥、大量的過場動畫，以及極為細緻的角色模型，創造出栩栩如生的漫威電影宇宙。

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