保障錢財、資訊安全　五招遠離「有問題」App　

▲惡意App可能會侵害資訊安全，造成財產損失。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

近年來不論是安卓還是iOS陣營都致力於手機資訊安全，而App中的惡意程式也日新月異，蘋果近期也發布詐欺預防分析年度更新報告，表示App Store避免了 15 億美元潛藏詐欺風險的交易侵害，而一般人要如何保持手機的安全呢？

許多惡意軟體都會盜取用戶的網路銀行密碼或是信用卡資訊等等，造成用戶財產損失，此次盤點了五項容易做到的手機安全防護法則，可以供一般使用者檢查。

一、定期安全更新

目前各家廠牌都會在固定時間推出安全更新，這些更新有時候會帶來新的功能，不過另一個重要工作就是針對安全漏洞進行修復，預防用戶暴露在不必要的風險之下。

二、檢查軟體權限

許多App都會需要取得手機權限才能使用，例如拍照相關App需要取得相機權限，不過若是App的用途跟需要取得的權限根本不相關，可能就是有問題的App，這時候就需要多加注意。

三、在官方商城下載App

安卓內建的Google Play與iOS系統中的App Store，開發者在上架這兩個平台時，都需要經過一系列的評估，當然也包含安全測試，所以相對於在網路上隨意安裝App，還是透過官方平台相對有保障。

四、防毒軟體

目前安卓手機大多會配備防毒軟體，像是Google在用戶開啟有安全疑慮的網站時，就會提出警告等等，雖然防毒軟體不一定可以發現所有問題App，但還是相對有保障。

五、不透過廣告安裝App

許多免費遊戲、影片網站都會出現廣告，不過從廣告中安裝的App，有些有跳過了官方平台的審查，很大可能是不合規定的App，因此建議用戶不要隨意安裝。