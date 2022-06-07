快訊／今本土+82973　高雄12572例最多　各縣市分佈曝

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增82,973例本土個案，其中以高雄市12,572例最多，其次為台中市12,498例、新北市11,504例。

今日新增之82,973例本土病例，為39,854例男性、43,090例女性、29例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市12,572例、臺中市12,498例、新北市11,504例、臺南市7,487例、桃園市6,630例、臺北市5,824例、彰化縣5,784例、屏東縣3,459例、苗栗縣1,983例、南投縣1,905例、雲林縣1,892例、新竹縣1,753例、宜蘭縣1,579例、嘉義縣1,557例、新竹市1,493例、花蓮縣1,427例、基隆市1,156例、嘉義市1,097例、臺東縣859例、澎湖縣307例、金門縣200例、連江縣7例。

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指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、47例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月8日至6月4日，死亡日期介於5月16日至6月5日。

指揮中心說明，今日新增54例境外移入個案中，29例男性、25例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(5例)、英國(3例)、新加坡及馬來西亞(各1例)移入，另44例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月6日。

▲6/7新增病例。（圖／指揮中心提供）