5~11歲「確診+打疫苗」社區涵蓋率達78%　屏東最高、基隆最低

▲6/7各縣市5-11歲本國人接種疫苗統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布最新5~11歲疫苗接種覆蓋率以及考量確診個案在內的社區涵蓋率，整體而言，接種率已經達到63.9%；涵蓋率更已經來到78.2%，當中以屏東93.0%最高，基隆66.7%最低。

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內6日COVID-19疫苗接種85,928人次；疫苗接種人口涵蓋率第一劑90.28%、第二劑82.11%、基礎加強劑接種率0.89%、追加劑接種率66.71%。

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當中5~11歲兒童的第一劑是從今年5月開始接種，指揮中心也公布最新統計數字，5~11歲人口共142.8萬人（A），當中有20.5萬人確診（B），接種疫苗方面，有28.3萬人施打莫德納（C），62.9萬人施打BNT疫苗（D）。

陳時中說明，這裡有兩種數字，分別是單計算接種疫苗/人口的疫苗接種率，全國已經來到63.9%，然而有部分小孩子是因為確診，本身有些抗體，且3個月內無法接種疫苗，所以將疫苗接種+確診人數/人口作為社區涵蓋率，全國則來到78.2％。

單看疫苗接種率以嘉義縣、雲林縣接種最高，分別有82.8%、82.7％，基隆40.9％最少，至於六都以台南市77.5％最高，接著依序是高雄市71.7%、台中市66.0%、桃園市61.5％、台北市55.0%、新北市49.9%排六都之末。

進一步合併確診人口來看社區涵蓋率，以屏東93.0%最高，基隆66.7%最低。分析六都情況，以台南市87.6%最高，接著依序是高雄市83.9%、桃園市78.4%、台中市77.0%，台北市69.3為六都最低%。