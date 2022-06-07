中重症+193！2名1歲大女童重症　「哮吼、癲癇重積」病程曝

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增中重症通報193例，當中87例中症、106例重症。重症個案當中有2例1歲嬰兒，都是女嬰，分別因為癲癇重積狀態、哮吼併呼吸窘迫送醫，目前都已經出院。

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年國內累積本土病例243萬0032人，當中有242萬2311人為輕症，輕症比例99.69%，中重症累積7721例，重症中有2361死。今日新增中重症通報193例，當中87例中症、106例重症；今日新增和已公布重症合計有124死。

今天新增重症較為年輕個案為2名1歲女嬰，羅一鈞表示，其中1名1歲女童，本身有慢性癲癇疾病，服用抗癲癇藥物控制，5月26日因為發燒抽搐到急診，檢驗確診，體溫39.1，收住院治療，住院期間仍多次全身抽搐，30日轉入加護病房，電腦斷層無腦部異常，使用瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥，6月6日出院，列為新冠肺炎共病癲癇重積狀態。

另一名1歲女童，本身沒有慢性病，5月16日發燒40度，咳嗽嘔吐、快篩陽性，17日就醫採檢PCR陽性，給予症狀治療藥物返家，夜間出現呼吸喘、活力食慾減退，18日到急診，有胸凹、呼吸費力，X光顯示肺炎及上呼吸道狹窄，診斷哮吼併呼吸窘迫，插管使用呼吸器住ICU，使用類固醇、抗生素，23日拔管移除呼吸器，24日轉出ICU到一般病房，30日出院。

指揮中心統計，目前兒童重症累積39例，17人死亡；重症個案分別有17例腦炎、8例肺炎、3例敗血症、4例哮吼、5例家中死亡，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積狀態）。

▲6/7本土病例分析。（圖／指揮中心提供）