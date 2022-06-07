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家長都該學！兒科醫列「5症狀」屬非重症...1族群例外快送醫

醫師表示，有5狀況家長可能誤認小孩重症。圖為家長抱小孩在急診室外等待。（圖／報系資料照）

▲醫師表示，有5狀況家長可能誤認小孩重症。圖為家長抱小孩在急診室外等待。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學，近日在臉書分享5個兒童在確診後，容易被家長誤認為是重症的狀況，但如果是未滿3個月的嬰兒發燒，請家長直接帶小孩來急診不要拖延。

謝宗學表示，以前就醫方便，家長不太需要學習如何觀察孩子的狀況，但現在確診者無法到醫院看診，到急診室就醫也要等待數小時，「家長學習如何正確評估孩子的生理狀況，在現今的時空背景下是必要的。」他整理出5個容易被誤認成兒童重症的狀況，供家長學習如何評估孩子的生理狀況，且這5種狀況不只適用新冠肺炎，兒童其他感染症也適用。不過，如果是年齡未滿3個月的嬰兒發燒，屬於高危險族群，請家長直接帶孩子前往兒童急診看診。

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1.使用退燒藥後體溫未達41度以上的高燒：

體溫突然飆升至39-41度之間，退燒藥幾乎沒有效果。可以在家考慮的處理方式是使用第一種退燒藥2小時，孩子體溫仍然大於39度且感到不舒服時，可以考慮使用第二種機轉不同的退燒藥，例如服用安佳熱後2小時，再使用依普芬（舒抑痛）或退燒塞劑，反之亦然。

2.打寒顫並不是抽搐：

抽搐會合併意識混亂或喪失，可能會有單側或單肢抽動；打寒顫時意識清楚只是會不舒服，四肢同時冰冷、顫抖，不會只有單側或單肢顫抖，顫抖發冷結束後開始全身發熱、高燒。

3.高燒時呼吸急促是正常生理反應：

體溫上升呼吸加快是正常的生理反應，看到孩子呼吸急促第一件事情是觀察有無打寒顫和量體溫，打寒顫和高燒時期呼吸都會加快，體溫大於39度時使用退燒藥，觀察體溫低於39度時呼吸急促的情形是否改善，若沒有，請帶孩子至兒童急診看診。

4.幼童血氧機出現血氧或心跳異常，不一定是真的異常

一般血氧機附的手指感測器適用於大人的手指，若夾在幼童纖細的手指上常會出現感測不精準的狀況，加上孩子手可能亂揮或掙扎，都可能造成血氧偵測異常。

重點還是觀察孩子的臉色和活力，血氧機的數值在幼童身上真的只能參考。發燒或哭鬧時心跳也會加快，要觀察心跳是否正常，請先用藥物幫孩子退燒和安撫孩子，退燒安靜時的心跳才是真正的心跳。

5.無法進食不代表一定需要打點滴

發高燒或喉嚨疼痛或噁心嘔吐常是無法進食的原因，固體食物無法吞入，若水分補充足夠，尿量沒有大幅減少，不一定需要打點滴，點滴也是電解水的一種。

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