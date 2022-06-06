婆婆突進房喊「內衣扣不到」　老公真做了！她被當空氣炸怒

▲婆婆竟要老公幫忙扣內衣。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

婆媳過招千百回，一名人妻抱怨，婆婆非常不喜歡她，到處亂講壞話，害她被親戚罵沒家教，甚至會敲門要兒子幫她扣內衣，好像在宣示主權一樣，不僅如此，還要他們幫忙付貸款，讓她很傻眼。

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，老公3、4歲時公婆就離婚了，直到上國中才被婆婆接去一起住，上了大學婆婆用每周給生活費的方式，逼老公每個周末都要回家；後來雙方交往，婆婆就跟老公表明說不喜歡她，因為老公會開夜車送她去搭高鐵。

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人妻無奈透露，第一次見婆婆的親朋好友就被說沒家教，但明明基本禮貌都做了，後來才知道，原來是婆婆到處說她不主動聊天。不僅如此，人妻說，「婆婆會突然敲我們的房門，說她內衣扣不到，要她兒子幫她扣內衣，而我是女生就在旁邊，不叫我幫忙扣，是把我當空氣人？扣內衣方法這麼多，穿了幾十年的內衣還不會扣？向我宣示主權？」

人妻嘆氣，後來婆婆看上某一棟大樓，只要有物件釋出就跑去看，「然後對我們說，頭期款她自己出，要我們幫她繳房貸，唉，再講上孩子的事情就講不完，我只想問，婆婆要兒子幫忙扣內衣正常嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「那就讓她兒子去處理啊，不管是房貸還是扣內衣」、「接下來就會說她自己睡覺會怕，想跟他兒子一起睡」、「改天她姊姊來說妳沒家教，就回她至少我都自己扣內衣喔」、「非常不正常」。

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