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大陸 大陸焦點 特派現場

刺青哥穿白紗當「男伴娘」！送27年閨密出嫁爆紅　本人曝真實關係

刺青哥穿女裝當「男伴娘」。（圖／翻攝自微博）

▲刺青哥為了青梅竹馬的婚禮，穿上白紗禮服扮成「男伴娘」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸山東省煙台市一名男子近日在婚禮現場穿上裙子打扮成伴娘，送自己相識27年的閨密出嫁，只見他胸前有著大片刺青，充滿衝突感的畫面引發討論。畫面曝光後，不少網友認為2人關係不單純，但新娘與男伴娘都出面澄清，強調他們是「純友誼」，從小一起長大，要外界不用擔心新郎「帽子的顏色」。

《瀟湘晨報》報導，視頻拍攝者、男伴娘的王姓友人透露，對方和新娘是光著屁股從小一起長大的好朋友，雙方認識至今已經27年，2人關係特別好，「新娘子軟硬兼施，求了他（男伴娘）2年，他才答應做伴娘。」

「我們這邊的結婚習俗比較熱情，有男伴娘在，2位新人都僥倖躲過了。」王先生表示，5月29日婚禮當天場面十分熱鬧，婚車到場後，不少參加婚宴的賓客都被男伴娘吸引，「到了新人老家，村裡的大爺大媽本來要鬧新娘的，結果看到男伴娘都懵了」，因為男伴娘的出現，讓本就熱鬧的婚禮現場變得更加精彩有趣。

隨著影片爆紅，男伴娘也出面澄清，自己跟新娘是純友誼，不是像部分網友說的那種複雜關係，「用個詞彙來形容的話，就是知心朋友，男閨蜜，純粹的革命情感。」新娘也說，自己跟男伴娘只是從小一起長大的好友，老公也跟對方是好朋友，2人各自單身時也沒想過要在一起，所以不用擔心老公「帽子的顏色」。

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