高雄女「肛門插一根」休克送急診！　短短4cm害她終身洗腎

▲江姓女子吞下了4公分魚刺就卡在靠近肛門的地方 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的把醫生嚇壞了！高雄市一名江姓女子昏迷被送到醫院來，透果電腦斷層竟然發現她的肛門口有一根不知名的東西，經過檢查這才發現是4公分的魚刺，雖然經過緊急取出，不過魚刺已經刺破直腸造成感染，引發橫紋肌溶解，未來得要面臨終生洗腎。

這名江姓女子被送到醫院的時候，已經呈現休克狀態，經過抽血發現感染發炎指數偏高，但因為休克無法進行問診，所以直接透過電腦斷層檢查，檢查結果發現靠近肛門口疑似有一根不知名的東西，所以醫生趕緊檢查這才發現有一根4公分的魚刺就卡在肛門口靠近右側臀部的位置，而且還刺穿了直腸。

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▲電腦斷層顯示魚刺的位置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就是因為直腸被刺穿，所以才會引發感染，而且情況更不妙的是，周邊發炎嚴重，已經造成了敗血性休克，經過緊急手術雖然搶回一命，不過休克造成的橫紋肌溶解卻不可逆，江姓女子得要面臨終身洗腎的命運。只是為何魚刺會出現在這個肛門？

收治這名病患的阮綜合醫院大腸直腸外科林順久醫師表示，江小姐有嚴重的牙周病，所以有部分缺牙，在發生休克的前幾天有吃魚，不排除有把魚刺給吃下去，但她本人可能沒有感受到任何不舒服，所以也沒多加理會，但沒想到這根魚刺一路從食道、胃部、小腸、大腸，最後竟然刺穿直腸。

林順久呼籲：「缺牙或戴假牙的民眾除了要當心或避免食用糯米軟Q類食物，當然也包括帶刺魚類，雖然小魚刺會被胃酸分解，但質硬又尖長魚刺，從食道一路到肛門有6〜7公尺，會造成甚麼傷害難以想像，不論是喫魚或啃食雞鴨骨頭，若感覺卡喉嚨，應該向專科醫師求助，切勿尋求民俗偏方，以免小事變大病」。



▲ 阮綜合醫院大腸直腸外科林順久醫師（圖／記者吳奕靖翻攝）。