小汪遭滾水剝皮丟水溝等死　他懸賞5萬驚曝：這地方狗有減少

▲新竹市有民眾發現1隻小黑狗嘴巴被綑綁、全身毛皮被刮掉，掉落在水溝中且奄奄一息，動保團體趕緊前往救援。（圖／邵柏虎提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹市中華路日前傳出一起令人髮指的虐狗事件。新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會收到通報，有民眾在水溝內看見1隻嘴巴被綑綁、全身毛皮被刮掉、身上都是血的重傷黑狗，模樣相當淒慘，令人怵目驚心。理事長邵柏虎說，這是一種屠宰前的標準動作，整個人心都碎了，個人願意懸賞5萬元，找出這個殘忍至極的兇手。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎表示，13日接到民眾通報，稱在新竹市中華路5段與香北一路交叉口旁的水溝內，發現1隻，嘴巴被綑綁、全身毛皮被刮掉、身上都是血的重傷黑狗，協會立刻動員前往援救，也趕緊送往醫院救治。

邵柏虎憤怒的表示，到底是誰對黑狗做出如此殘忍惡劣的行為，嘴巴被人綑綁，往死裡綁那種，明顯不想要讓黑狗存活…加上全身毛皮像是被人要燙掉刮除的手法，很標準屠宰的前置作業，去毛接著就是宰殺，當然也有可能是惡意虐待，只是被黑狗逃脫掉了，而且不熟路況掉落至水溝內，還好被熱心民眾發現。

邵還說，黑狗已緊急送醫治療，當醫生處理完傷口包紮完畢後，一直抖動著身軀，雙眼還無助的看著前方「想必非常痛吧！」很難想像她經歷了怎樣的一場惡夢…。

▲▼小黑狗送醫後，嘴上被綁的痕跡清晰可見，無助眼神也讓人心碎。（圖／邵柏虎提供）

邵也轉述通報人說，香山地區最近有外籍人士騎電動車，像是在找尋什麼，狗也有減少，1位附近熱心民眾也說有遇到，其中2位外籍人士，共騎1輛電動車，還跑來找附近養雞的阿伯要貓，她上前制止告誡所以沒有成功，也呼籲大家一起來密切注意可疑人士。

最後，邵柏虎也在臉書表示，我最痛恨虐待虐殺動物的！不要讓我抓到人，個人也懸賞5萬元抓出虐殺黑狗的惡人。也提醒民眾，任意宰殺貓狗，依據動保法第25條處2年以下有期徒刑，併科新台幣（下同）20萬以上200萬元以下罰金，使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者可以依據第25條之1規定處以1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬以上500萬元以下罰金的刑事罰，切勿以身試法！

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