確診生可參加分科測驗？教長：與指揮中心密切討論

▲指考今年改為分科測驗，立委要求教育部研擬是否讓確診生參加分科測驗。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

國內疫情持續升溫，連指揮中心指揮官陳時中都坦言，本月底單日確診人數可能破萬人，立委張廖萬堅今天（21日）在立院質詢教育部長潘文忠時提及，依照目前疫情發展，七月舉行的分科測驗，到時候可能十個人就一個人確診，若確診考生很多，教育部能否讓確診考生應考？潘文忠則回應，會再與指揮中心密切討論。

本土新冠肺炎疫情持續延燒，昨（20日）本土單日再度暴增2386例確診，再創單日新高記錄，而各級學校確診個案也不例外，根據教育部昨晚公布最新統計資料，本土學生新增420例，再創單日新高，國小學生確診數累計突破1千人，總數也接近3000例；另因疫情關係，昨天全台共有19縣市、650所園校停課，較前一天增加78所。

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今年統測將在下週末（4月30日、5月1日）登場，5月接著則是國中教育會考，今天早上立法院教委會邀請教育部長潘文忠，針對「幼兒教育及照顧法修正草案」審查並備質詢，包括張廖萬堅等多位立委，則擔心疫情會影響接下來的各項大考。

張廖萬堅指出，除了統測與國中教育會考，7月份還有分科測驗，依照目前疫情發展，連陳時中都說，月底就可能單日確診破萬例，等到七月將會更多，可能每天10萬人，甚至每10人就有一人確診，到時候確診考生這麼多，教育部是否開放讓確診考生應考。

潘文忠指出，包括統測、教育會考與分科測驗，都會如期舉行，也會採取和去年一樣的最高防疫標準，強化防疫試場數量，以及動員到防疫車輛，目前考試規定，若是統測或教育會考考生確診，是不能參加考試，統測確診考生將採取外加名額來保障，而教育會考則有一次補考，若補考時考生還是確診，一樣會採外加名額。

至於分科測驗部分，潘文忠表示，目前統測與會考針對確診生還是不能應考，因為距離分科測驗舉行的七月還有一段時間，確診考生能不能應考，教育部會再跟中心跟指揮中心密切聯繫與討論。