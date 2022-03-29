學測未簽名扣一級分「一罪兩罰」　分科測驗仍將扣一級分

▲潘文忠表示，學測未簽名扣一級分，轉換到分科測驗，將以最小化方式處理。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，但高達5766人次考生未依規定簽名被扣一級分，外界擔心學測成績轉換到分科測驗（前身指考）將被放大，教育部長潘文忠曾表示會以極小化方式來處理，但分科測驗簡章預計明天（30日）公布，至今卻沒下文，潘文忠今早重申，目前共識就是以最低、最小化方式來處理，而「一級分已是最小的單位」，似乎間接承認轉換後仍扣一級分，一罪兩罰。

教育電台今天（29日）歡度62歲生日，全台第一座結合廣播、聲音、故事的「聲音故事館」也在今天開幕，打造多元互動、廣播體驗、寓教於樂的學習場域，潘文忠也應邀出席該活動，會前接受媒體聯訪，因為日前曾與基隆市長林右昌同台頒獎，外界關心其身體狀況，潘文忠說，昨天出門前篩檢是陰性，請大家不用擔心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全台第一座結合廣播、聲音、故事的「聲音故事館」在今天開幕。（圖／記者許敏溶攝）

另高達5766人次考生未依規定簽名被扣一級分，外界擔心學測成績轉換到分科測驗（前身指考）將被放大，多位朝野立委之前在立法院質詢時，更指今年分科測驗因為不考數乙，未簽名學生將變成一罪兩罰。

對此，潘文忠表示，大考中心之前已經提過，分科測驗簡章預計三月底前公告，讓有意參加分科測驗可以提前做準備，而大考中心與與試務委員會討論後有明確共識，受限於考試規則，會以最低、最小化方式來處理，後續會在簡章上說明，希望讓當初未簽名被扣分的考生影響降至最低。

至於學測轉換為分科測驗後，是否仍為扣一級分？潘文忠表示，一級分已經是最小的單位，而且當初共識就是以最低、最小化方式來處理，後續大考中心在分科測驗簡章上會進行說明。

此外，今年分科測驗考科從10科減為7科，考試時間也從3天減少為2天，但目前規劃第一天考物理、化學、數甲、生物共四科，第二天考歷史、地理、公民共三科，部分教育團體認為，自然組考生一天考四科負擔太重，擔心考生會考到「精神耗弱」。

不過，潘文忠認為，不管是學測或是分科測驗的考試時間，大考中心都會搜集意見，而且不是所有學生會選考所有科目，就算數理組考生，也不是選考所有考科，加上考試時間很早就已經討論，大考中心也有參考各界相關人員意見，相信公布簡章時，大考中心會一併對外說明。

