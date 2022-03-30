分科測驗簡章今公告　大考中心提醒「考試要記得簽名」

▲分科測驗簡章今天公布。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導



111 學年度分科測驗（前身指考）簡章今天（30日）公告，考試時間7月11、12日兩天，而第一天考物理、化學、數甲、生物共四科，第二天考歷史、地理、公民共三科，部分教育團體批評自然組考生一天考四科負擔太重，擔心考生考到「精神耗弱」，大考中心今天解釋，考程安排從去年5月就蒐集高中意見並依程序討論決定，上述安排有利於志向明確考生選考，也降低考生應考往返的交通負擔。

首屆分科測驗今年7月舉行，大考中心今天公布簡章，考試時間7月11（週一）日、12（週二）兩天，其中第一天考數甲、物理、化學、生物，第二天考歷史、地理、公民，等於第一天偏向理科學生，第二天偏向文科學生。

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▼大學指考今年更名為分科測驗，部分教育團體擔心自然組考生一天考四科負擔太重。（圖／記者湯興漢攝）

不過，往年指考因為考科有10科，分成三天舉行，今年因為不考國、英、數乙，考試時間縮短為兩天，但部分教育團體反應，自然組考生一天考四科負擔太重，擔心考生會考到「精神耗弱」，大考中心也在今天回應。

大考中心表示，分科測驗的考程安排，從去年年5月起陸續跟高中進行意見蒐集、對外宣導，並召開簡章諮詢會議，也循程序召開考試委員會討論議定，高中也在今年2月陸續進行模擬考試等各科考試時間安排，讓考生先行熟悉考試時間規劃。



大考中心進一步解釋，分科測驗2天考程安排，和過往3天的指考安排基本上相同，只是將原本第二天的數甲移到第一天，考量理工科系較偏向採計物理、化學、數學甲考科成績，醫農科系則較偏向採計化學、數學甲、生物考科成績，所以將數甲安排在第一天下午第一節，有利於志向明確考生選考，也降低考生應考往返的交通負擔。

此外，大考中心也提醒，今年分科測驗除原有題型外，另外還有混合題型或非選擇題型，而混合題型是指同時包含選擇(填)題與非選擇題的題型；另因今年學測新增簽名欄，高達5766人次的考生未依規定簽名被扣一級分，大考中心也特別提醒考生，分科測驗答題卷新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位，請考生在考試開始鈴響後記得在「確認後考生簽名」欄以正楷簽名，以免因違規被扣減級分數。