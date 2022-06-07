王浩宇快篩陽！　「見淡淡確診線」狂篩5次都陰：是怎樣？

▲前桃園市議員王浩宇。（資料照／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／綜合報導

前桃園市議員王浩宇表示，因為密切接觸很多確診者，最近每天都快篩一次，禮拜六用超商買的唾液快篩，結果在強光下竟然出現淡淡的確診線，但睡前再用一次鼻腔快篩卻變陰性，目前真的無症狀無感，前後篩了5次都陰，「有沒有專業醫師可以說明一下？」

王浩宇說，自己禮拜五晚上陰性、禮拜六早上、下午出門前都還是陰性，但回到家之前在超商買了唾液快篩，洗完澡後因為發現體溫突然從下午的36.5度升高到37度，想說用一次，結果出現確診線，雖然很淡，但說明書說仍應判定為確診。

王浩宇指出，他趕忙通知身邊接觸過的朋友，然後打電話詢問高雄市的防疫專線，因為那個時間點已經沒有診所可以視訊看診，所以本來隔天早上要去車來速判定，結果晚上睡前再用一次鼻腔快篩卻是陰性。隔天早上起床，陰性，然後再用唾液快篩，還是陰性。

王浩宇表示，他再次問了防疫專線，防疫專線說如果再有陽性才能來車來速確認，打電話給桃園認識的診所詢問，醫師跟他視訊時要求現場再採檢一次，結果陰性，無法判定確診。

王浩宇說，這三天不但毫無症狀還食量大開，幾乎都在家裡吃喝看影片，不過還是逼自己留在家裡訂外送為主，早上唾液快篩又是陰性，前前後後連5陰，過程中體溫最低36、最高36.9、洗澡會超過37度。然後什麼感覺都沒有，就只是一直睡覺、追劇，整個非常無聊，約好視訊看診陰性無法確診、沒症狀也無法開藥，7日早上要再採檢一次，如果是陰性應該就直接Pass整個病程了，「到底是有沒有感染？」