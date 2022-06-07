watchOS 9重大更新登場　提醒用藥副作用、三指標讓跑步更高效

▲watchOS 9更新。（圖／蘋果直播）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日凌晨舉辦開發者大會，除了萬眾注目的iOS 16之外，watchOS 9也有許多更新，包含最新的運動監測、並且在用藥監測上也有更方便的新功能。

首先是體能訓練App，受到專業運動員啟發，例如跑步，可以使用參考指標讓運動表現更好，此次新增三種不同指標，偵測上下幅度，可以了解能量狀況，與姿勢正確與否。

其次，步長與接觸地面時間也是測量的標準，也推出心率區間等等，並且可以自定義訓練方式，針對想要訓練的方式，例如持久力等等，制定可以持續的方式，了解何時要訓練、何時要休息等等。

也會自動儲存習慣跑步路線，對比上次的成績等等，除了跑步也有多種運動可以選擇，例如鐵人三項就可以在游泳跑步中進行模式切換。此外也可以在iPhone中查看健身成效，並且將成效分享給朋友。

▲watchOS 9強化跑步監測。（圖／蘋果直播）

健康偵測

睡眠App可以偵測心率呼吸等，而最新更新進行了大規模睡眠模型分析，可透過查看每個階段睡了多久，讓你了解每個睡眠階段的重要性。

心臟健康中的心律不整也有更新，在健康App中也可以推測那些習慣導致此項健康問題，也可以傳送PDF給自己的醫生。

蘋果表示，有5成用戶持續用藥，用藥App可以幫助用戶更好的追蹤，可以記錄突發性用藥，也能提醒持續性用藥的狀況，也能在手機中查詢藥名、掃描查詢等等，也會提醒用藥副作用，添加藥物後，如果有嚴重副作用就會進行提醒。

▲▼watchOS 9有多項功能升級更新。（圖／翻攝自蘋果直播）