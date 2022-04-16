蘋果WWDC 2022 6月登場！iOS 16、iPadOS 16新功能搶先看

▲iOS 16重點新功能改進提前流出。（圖／翻攝自macrumors）

記者陳心怡／外電報導

蘋果準將在6月6日舉行 WWDC 2022（蘋果全球開發者大會），將公布新一代 iOS 16 、iPadOS 16 、watchOS 9、macOS 13 與 tvOS 16 系統，蘋果也有可能會帶來不少新的功能，為現有設備帶來和更好的使用體驗。

iOS 16

從彭博社 Mark Gurman 先前爆料來看，iOS 16 內部代號為「Sydney」，作業系統介面不會有太大改變，設計風格是會維持 iOS 7 以來的設計；不過，通知提醒與健康追蹤功能會有「全面且重大的強化」。

系統改進方面，包括增強通知中心功能、加入系統崩潰檢測功能以及代碼初步支援蘋果 AR/VR 穿戴式設備；健康追蹤部分，則有藥物管理功能、新增女性健康追蹤新功能及睡眠追蹤功能增強。

另外，Mark Gurman 進一步透露指出在 iOS 16 Beta 開發者測試版本裡，有許多關於頭戴顯示器與 iPhone 互動的線索，但是這款新的頭戴顯示器不太可能會在 WWDC 發表，而是會在 2022 年底或 2023 年發表。

watchOS 9

在系統改進上，Apple Watch可能在watchOS 9 中加入一個低功耗模式，使耗電量更少，能夠執行某些應用程式和功能，以及跌倒偵測可以利用重力測量，用來識別跌倒或車禍，能夠自動撥打SOS求助緊急電話和發送GPS位置，另外還有對手錶的錶盤外形進行更新。

在健康監測方面，除了改進健康追蹤效率，也透過「負荷量（burden）」計算來改進心房顫動監測，它將被用來監測一個人在特定時期內處於心房顫動顫狀態的頻率。

除此之外，watchOS 9也有望看到許多搭配新錶盤的美學風格設計以某種方式被刷新。硬體方面，預計蘋果將在2022年推出三款新產品，在新產品推出時，也能順勢可以讓舊款用戶舊換新。

iPadOS 16

根據Gurman爆料的來源，目前已知主要變化都集中在多工任務接面調整，改進地方包含全新的多工處理界面、增強通知功能以及加入 Apple Classic App。

近年來，蘋果針對iPadOS 15系統優化不少操作與體驗，例如分割顯示、APP切換器、主畫面小工具、 App 資料庫和快速備忘錄等，對於iPadOS 16來說，應該也會加入不少更適合平板操作的功能體驗。

依照過往經驗，蘋果會在 WWDC 2022 發表會結束後，就會向開發者釋出 watchOS 9、‌iOS 16‌、iPadOS 16、macOS 13 和 tvOS 16 測試版本，而正式版會在2022蘋果秋季發表會和新品共同推出， iOS 16 正式版本則會等到 iPhone 14 開賣當天才釋出。