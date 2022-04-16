　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果WWDC 2022 6月登場！iOS 16、iPadOS 16新功能搶先看

▲iOS 16 / iPadOS 16重點新功能改進也提前流出。（圖／翻攝自macrumors）

▲iOS 16重點新功能改進提前流出。（圖／翻攝自macrumors）

記者陳心怡／外電報導

蘋果準將在6月6日舉行 WWDC 2022（蘋果全球開發者大會），將公布新一代 iOS 16 、iPadOS 16 、watchOS 9、macOS 13 與 tvOS 16 系統，蘋果也有可能會帶來不少新的功能，為現有設備帶來和更好的使用體驗。

iOS 16

從彭博社 Mark Gurman 先前爆料來看，iOS 16 內部代號為「Sydney」，作業系統介面不會有太大改變，設計風格是會維持 iOS 7 以來的設計；不過，通知提醒與健康追蹤功能會有「全面且重大的強化」。

系統改進方面，包括增強通知中心功能、加入系統崩潰檢測功能以及代碼初步支援蘋果 AR/VR 穿戴式設備；健康追蹤部分，則有藥物管理功能、新增女性健康追蹤新功能及睡眠追蹤功能增強。

另外，Mark Gurman 進一步透露指出在 iOS 16 Beta 開發者測試版本裡，有許多關於頭戴顯示器與 iPhone 互動的線索，但是這款新的頭戴顯示器不太可能會在 WWDC 發表，而是會在 2022 年底或 2023 年發表。

watchOS 9

在系統改進上，Apple Watch可能在watchOS 9 中加入一個低功耗模式，使耗電量更少，能夠執行某些應用程式和功能，以及跌倒偵測可以利用重力測量，用來識別跌倒或車禍，能夠自動撥打SOS求助緊急電話和發送GPS位置，另外還有對手錶的錶盤外形進行更新。

在健康監測方面，除了改進健康追蹤效率，也透過「負荷量（burden）」計算來改進心房顫動監測，它將被用來監測一個人在特定時期內處於心房顫動顫狀態的頻率。

除此之外，watchOS 9也有望看到許多搭配新錶盤的美學風格設計以某種方式被刷新。硬體方面，預計蘋果將在2022年推出三款新產品，在新產品推出時，也能順勢可以讓舊款用戶舊換新。

iPadOS 16

根據Gurman爆料的來源，目前已知主要變化都集中在多工任務接面調整，改進地方包含全新的多工處理界面、增強通知功能以及加入 Apple Classic App。

近年來，蘋果針對iPadOS 15系統優化不少操作與體驗，例如分割顯示、APP切換器、主畫面小工具、 App 資料庫和快速備忘錄等，對於iPadOS 16來說，應該也會加入不少更適合平板操作的功能體驗。

依照過往經驗，蘋果會在 WWDC 2022 發表會結束後，就會向開發者釋出 watchOS 9、‌iOS 16‌、iPadOS 16、macOS 13 和 tvOS 16 測試版本，而正式版會在2022蘋果秋季發表會和新品共同推出， iOS 16 正式版本則會等到 iPhone 14 開賣當天才釋出。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►什麼？穿襪子也能減壓

ET快訊
女友愛愛「猛捶他懶蛋」：比較容易high！男大生痛爆崩潰
快訊／北市再撒12張海量足跡　IKEA、WAVE、一蘭拉麵上
快訊／台中晚間驚傳兇殺案　1人遭鄰居活活砍死
「張韶涵眼神歷盡滄桑」　鄉民女神：唯一在中國發展沒話說的藝人
「莫斯科號」沉沒損失220億！專家：俄軍恐無力負擔新戰艦
張惠妹今晚小巨蛋最終場　經紀人洩「加場喜訊」時間點曝
獨／「左營林志玲」哭了！自責害10人確診　關帝廟現形還她清白
李沛旭不滿「進健身房須打滿3劑」　臉書10字再發聲
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果WWDC 2022 6月登場！iOS 16、iPadOS 16新功能搶先看

電子五哥喘口氣！郭明錤爆料：蘋果努力跟陸方協商　供應鏈拚下周復工

Google宣布緊急更新檔　防堵電腦版Chrome漏洞

三星Bespoke系列家電「專業顏值」兼具！激美粉白冰箱、電子衣櫃趁母親節入手

全面採用自研晶片　外媒：蘋果正在測試搭載M2晶片Mac

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

汪東城「我比較狂野」突唱《終極一班》　曾莞婷脫衣秀辣腰：腹肌不用練

許瑋甯罕見放閃邱澤「會一直這麼甜蜜！」　讚他是「好先生」：我們是要走到很久的！

男子騎腳踏車進停車場　從包拿車牌感應超搞剛

聽說貓毛防水？奴才滴水實測　橘貓一臉鄙視：吃飽太閒嗎

蘋果WWDC 2022 6月登場！iOS 16、iPadOS 16新功能搶先看

電子五哥喘口氣！郭明錤爆料：蘋果努力跟陸方協商　供應鏈拚下周復工

Google宣布緊急更新檔　防堵電腦版Chrome漏洞

三星Bespoke系列家電「專業顏值」兼具！激美粉白冰箱、電子衣櫃趁母親節入手

全面採用自研晶片　外媒：蘋果正在測試搭載M2晶片Mac

羅昂中職初先發奪勝收下兩顆球　跳舞逗笑隊友

苗縣消防局長異動！原局長徐新淵退職代理通霄鎮長　副局長匡夢麟陞任

霸林爵超殺「12K」平生涯最多　樂天6比1味全2連勝

彩繪稻田做公益！扶輪買地種稻回饋地方　盼帶動苑裡地區經濟

大甲媽繞境！連千毅與鳳梨叔鼠同台接駕　還辦粉絲簽名會

強制戴安全帽能成功！他好奇「為何違停無解」　網點出2大原因

獅2安攻6分完封悍將　林岳平：對方給了一個機會

女友愛愛「猛捶他懶蛋」：比較容易high！男大生痛爆崩潰…該分手嗎

北市再撒12張海量足跡　內湖IKEA、WAVE夜店、萬怡酒店、一蘭拉麵上榜

快訊／台中晚間驚傳兇殺案　1人遭鄰居活活砍死

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

3C家電熱門新聞

Google宣布緊急更新檔　防堵電腦版Chrome漏洞

電子五哥喘口氣！郭明錤爆料：蘋果努力跟陸方協商　供應鏈拚下周復工

三星讚嘆「中國最便宜摺疊手機」：相當驚艷

三星Bespoke系列家電「專業顏值」兼具！

蘋果官方認證！「11個妙招」幫iPhone節電　開Wi-Fi比行動網路更省電

假免費真付費！蘋果Mac App Store被爆誘導式消費

iPhone九招實用小技巧曝光　一招立刻秒變偷拍神器

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iOS 15.4.1耗電實測出爐　這四款機型續航力降低

入手新iPhone好時機！Q1手機降價榜出爐　iPhone 13現省7,410元

iPhone 14全系列售價曝光！　最小機型6.1吋「2.3萬元有找」

更新先等等！Windows四月更新傳災情　瀏覽器跳「錯誤代碼」無法使用

超愛這部！Netflix新增「2個大拇哥」　雙倍按讚表達喜愛

蘋果WWDC 2022 6月登場！iOS 16、iPadOS 16新功能搶先看

更多熱門

相關新聞

電子五哥喘口氣！郭明錤爆料：蘋果努力跟陸方協商　供應鏈拚下周復工

電子五哥喘口氣！郭明錤爆料：蘋果努力跟陸方協商　供應鏈拚下周復工

中國封城正打亂蘋果新品出貨節奏，電子五哥廠區幾乎全停擺，使得蘋果供應鏈出現危機，不過天風國際證券分析師郭明錤爆料，蘋果正努力與中國大陸政府協商，最快下周有望復工，雖不確定能否能協商成功，但他認為供應鏈未見訂單下修，加上蘋果高層積極協商，顯示產品需求仍旺盛。

全面採用自研晶片　外媒：蘋果正在測試搭載M2晶片Mac

全面採用自研晶片　外媒：蘋果正在測試搭載M2晶片Mac

祖克柏轟蘋果App抽30%　結果Meta元宇宙賣NFT要抽 47.5%！

祖克柏轟蘋果App抽30%　結果Meta元宇宙賣NFT要抽 47.5%！

用手機就能拍出水滴凝結　 iPhone微距攝影挑戰最佳照片出爐

用手機就能拍出水滴凝結　 iPhone微距攝影挑戰最佳照片出爐

蘋果拉警報！　郭明錤：廣達停工MacBook交貨延後5周

蘋果拉警報！　郭明錤：廣達停工MacBook交貨延後5周

關鍵字：

蘋果WWDC 2022iOS 16iPadOS 16watchOS 9macOS 13tvOS 16

讀者迴響

熱門新聞

6歲兒玩手機「竟滑到媽媽性愛片」！全家當場傻眼

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

鳳梨「有其他床伴」辣女友首正面回應

本土1199例分布19縣市　新北最多

25歲AV女優宣布「來台長住」！

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

快訊／首見「未滿5歲幼童重症」！中重症再暴增10例

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

王思佳發聲挺病毒共存「4句話嗆爆1種人」！

快訊／部花感染源快找到了　「這三科」患者全染疫

9月有99萬本土病例？指揮中心回應了

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進

更多

最夯影音

更多
徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」
陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面