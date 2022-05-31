30架次共機擾台創今年次高！　空軍：對方意圖納台海安全評估

記者陶本和／台北報導

國防部30日公布有30架次共機侵擾我西南航空識別區，其中以殲-11機8架次占最多，這是繼1月23日39架次共機擾台以來的次高架次。對此，空軍31日表示，國軍運用聯合勤監偵系統都有相當掌握，也按照戰備規定，派遣飛機或飛彈部隊、相關監測單位進行監測與應處；而對於共軍的意圖及後續造成影響，都納入台海安全的評估裡，會進一步評估。

▲國防部30日公布有30架次共機擾台。（圖／國防部提供）



國防部30日晚間9時40分發佈即時軍事動態，證實有空警-500機2架次、運-8電偵機4架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次、殲-16機6架次、殲-11機8架次、殲-10機4架次、蘇愷-35機2架次、蘇愷-30機 2架次，共30架次共機侵擾我西南航空識別區。

根據國防部公開的共機活動示意圖，當天共機航跡密集集中在中華民國航空識別區西南側，除運-8反潛機及蘇愷-35機外，其他機種一致地從西往東方向入侵後再返航。

此次共軍的侵擾，是繼1月23日39架次共機擾台以來的次高；而即時軍事動態網頁設站以來，最高單日擾台共機架次是2021年10月4日的56架次，當時包括殲-16機38架次、轟-6機12架次及蘇愷-30機2架次。

在此之後，空軍官校一架AT-3教練機31日上午執行例行性訓練時，23歲學官徐大鈞不幸殉職。空軍在中午的說明記者會上，被記者問及共機30日侵擾行動的相關回應時表示，共機在防空識別區的活動，國軍運用聯合勤監偵系統都有相當掌握，也按照戰備規定，派遣飛機或飛彈部隊、相關監測單位進行監測與應處。

空軍表示，對於共軍的意圖及後續造成影響，都納入台海安全的評估裡，會進一步評估；同時也強調，這跟官校訓練基本上沒特別關係。

▼共軍殲-11（J-11）。（圖／國防部提供）

