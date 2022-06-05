　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

響應打擊IUU國際協定　新北籲遵守刺網、拖網禁漁期規定

▲響應打擊IUU國際協定 新北籲遵守刺網、拖網禁漁期規定。（圖／新北市漁業處提供）

▲響應打擊IUU國際協定，新北籲遵守刺網、拖網禁漁期規定。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2016年6月5日為「聯合國糧農組織」(UN FAO)「預防、嚇阻及消除非法、未報告及不受規範捕魚之港口國措施協定」生效日，用以打擊全球非法、未報告及不受規範捕魚（Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, IUU Fishing）：新北市政府漁業處於109年公告每年6月15日至8月15日，禁止於三芝區至林口區3海浬內海域使用刺網漁具作業，另同期亦禁止三芝區至林口區距岸3至6海浬間海域從事拖網作業，現禁漁期將至，同時響應打擊IUU捕魚國際協定，呼籲漁民遵守相關規定，以免違規受罰。

漁業處表示，已劃設金山、萬里、瑞芳、貢寮等4處刺網禁漁區，限制刺網漁具在距岸3海浬內作業。另配合中央政策推動多項管制措施，公告自106年7月1日起，不受理其他縣市刺網漁業漁船筏轉籍進入新北市，先行管控新北市刺網漁船筏總量，並向中央申請補助款輔導刺網漁業漁船筏轉型，106迄今已輔導444艘刺網漁船筏轉型，後續將持續性每年辦理，以達刺網減量目標。

▲響應打擊IUU國際協定 新北籲遵守刺網、拖網禁漁期規定。（圖／新北市漁業處提供）

▲三芝區至林口區每年6月15日至8月15日拖網漁業禁漁區經緯度座標。

新北市三芝區至林口區刺網漁業以舢舨居多，船體小難以航行到3海浬外作業，考量漁民生計及航行安全，以往除了人工魚礁及保護礁等網具禁漁區之外，尚未禁止刺網於3海浬內作業。另鑒於拖網漁業對海洋生態環境之影響，新北市府同時公告自109年起每年6月15日至8月15日，未滿50噸之拖網漁船除應遵守中央公告之「拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」，禁止於距岸3浬內作業之外，亦禁止於新北市三芝區至林口區3至6海浬間海域作業。

漁業處長張麗珍表示，新北市三芝區到林口區刺網漁船筏多為家計型漁業，以小舢舨漁船居多，刺網漁業管制措施需同步考量對漁民經濟的衝擊，在充分溝通協調下逐步來推動，配合補助輔導轉型，讓漁民可持續從事對海洋環境更為友善的漁業，達到環境生態及產業永續雙贏的結果。新北市刺網禁漁區相關規定詳洽「新北市政府漁業及漁港事業管理處」官方網站。

▲響應打擊IUU國際協定 新北籲遵守刺網、拖網禁漁期規定。（圖／新北市漁業處提供）

▲三芝區至林口區每年6月15日至8月15日刺網禁漁區經緯度座標。

【更多新聞】

降落！他傻見「轎車沾滿鳥屎」　網友鼻酸：車被砸可以報警嗎？

傻眼！霸佔4車格露營烤肉　東北角管理處：無法可罰「只能勸導」

床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光　為港警總隊聘雇司機

快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

基隆父女家中雙亡！爸爸先病死　身障女「無人顧」伴屍多天也喪命

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
少年與爸媽吵架「一怒變蜘蛛人」　徒手從37樓爬到3樓
費城驚傳槍擊　多名槍手「朝人群掃射」3人死亡、11傷
愛愛就頭痛！他「第1次車震」突昏迷　醫急救醒來：沒這麼興奮過
腦炎童語無倫次「我們都要死掉了！」　羅一鈞：非新冠專屬症狀
鳳梨黑歷史全認「突發重話」　點名網友踩雷舉動
食品股是「長期飯票」　這7檔10年報酬率大贏0050

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

響應打擊IUU國際協定　新北籲遵守刺網、拖網禁漁期規定

新北淡水南瓜美味升級　農會攜手業者共推新滋味

桃園5-11歲近10萬學童接種完成第一劑　覆蓋率逾63%

台東成功溺水意外！男潛水捕海膽失蹤　警消尋獲已無意識

快訊／收假現車潮！國1彰化北上「4車連環撞」　2人送醫

台東縣稅務局4大項業務考評　獲財政部稽徵業務考核第1名

台南做工行善團端午連假不間歇　 持續修繕傳溫情

響應0605世界環境日　黃偉哲與台灣國際職業婦女協會一同植樹　

端午連假永康警查12起酒駕　8人公共危險移送

全國首創！台東乳房X光攝影檢查從40歲開始

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

響應打擊IUU國際協定　新北籲遵守刺網、拖網禁漁期規定

新北淡水南瓜美味升級　農會攜手業者共推新滋味

桃園5-11歲近10萬學童接種完成第一劑　覆蓋率逾63%

台東成功溺水意外！男潛水捕海膽失蹤　警消尋獲已無意識

快訊／收假現車潮！國1彰化北上「4車連環撞」　2人送醫

台東縣稅務局4大項業務考評　獲財政部稽徵業務考核第1名

台南做工行善團端午連假不間歇　 持續修繕傳溫情

響應0605世界環境日　黃偉哲與台灣國際職業婦女協會一同植樹　

端午連假永康警查12起酒駕　8人公共危險移送

全國首創！台東乳房X光攝影檢查從40歲開始

靈芝蛋白「GMI」可預防病毒感染！陽明交大研究登國際期刊

澎湖最小確診者！3個月女嬰高燒40度　血氧一度掉92轉負壓病房

潘威倫達成首位3萬球　想跟姚杰宏說抱歉

舊金山富商遭搶近億！歹徒躲來台「台美跨國合作」高雄逮人

少年與爸媽吵架「一怒變蜘蛛人」　37樓徒手攀牆10分鐘爬到3樓

逆風力挺安柏赫德！　喜劇女星酸爆強尼戴普「臃腫的酒鬼」

朱立倫回台可能「換政」？　他曝2關鍵：地方相信會換才繼續跑行程

兒童接種站圓滿退場！北榮院長陳威明：只要能保護到1個人，汗水就沒白流

野豬衝出海面⋯撞完女遊客「咬一口」落跑　狂奔畫面曝光

陳傑憲驚天2分砲　統一延長賽9比6打敗味全

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

地方熱門新聞

6移工闖紅燈撞傷台中女！落跑遭逮竟都確診

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

吃完就拉暴瘦　東山鴨頭老闆腹長大腫瘤

78歲失智男從高雄騎單車到台南

2022台南白河蓮花季正式展開

國1彰化北上4車連環撞　2人送醫

海蟾蜍持有人6月14日以前辦理登記

台南3大水庫蓄水略有提升

安平警抽絲剝繭迅速逮獲電線賊

手機遺失緊密「台墨塞」3國人情誼

桃10萬學童第一劑接種覆蓋率63%

台南大灣地區永二街箱涵通水

台南社會局愛心餐食補給站暑假啟動

台東男子潛水捕撈海膽溺斃

更多熱門

相關新聞

淡水南瓜美味升級　農會攜手業者共推新滋味

淡水南瓜美味升級　農會攜手業者共推新滋味

淡水地區栗子南瓜產季來臨，新北市農業局及淡水區農會努力推廣在地優質栗子南瓜，媒合在地餐飲業者選用當地、當季南瓜入菜，目前已有12間在地業者合作，推出披薩、甜點、飲品及無菜單料理等多種南瓜美味，想要品嘗的民眾千萬不能錯過。

烏來溪水豪雨暴漲　3釣客受困一夜驚險獲救

烏來溪水豪雨暴漲　3釣客受困一夜驚險獲救

返鄉青農陳宣和、顏伯宗　新北在地創生台灣好茶

返鄉青農陳宣和、顏伯宗　新北在地創生台灣好茶

陳時中否認要求確診亡者24小時內火化惹議　新北：盼中央明確規範

陳時中否認要求確診亡者24小時內火化惹議　新北：盼中央明確規範

恩恩爸要單位「橫向聯繫紀錄」　新北拒：不是電話中當事人

恩恩爸要單位「橫向聯繫紀錄」　新北拒：不是電話中當事人

關鍵字：

新北刺網漁具拖網作業

讀者迴響

熱門新聞

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

林采緹爬山「穿超辣」！

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

本土62080「各縣市病例分佈曝」！

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

基因實驗出錯　改造出超凶殘倉鼠

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

野生「三級片女神」現蹤小吃店沒人認出

「對中生日」爽吃生乳捲買1送1！

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面