▲響應打擊IUU國際協定，新北籲遵守刺網、拖網禁漁期規定。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2016年6月5日為「聯合國糧農組織」(UN FAO)「預防、嚇阻及消除非法、未報告及不受規範捕魚之港口國措施協定」生效日，用以打擊全球非法、未報告及不受規範捕魚（Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, IUU Fishing）：新北市政府漁業處於109年公告每年6月15日至8月15日，禁止於三芝區至林口區3海浬內海域使用刺網漁具作業，另同期亦禁止三芝區至林口區距岸3至6海浬間海域從事拖網作業，現禁漁期將至，同時響應打擊IUU捕魚國際協定，呼籲漁民遵守相關規定，以免違規受罰。

漁業處表示，已劃設金山、萬里、瑞芳、貢寮等4處刺網禁漁區，限制刺網漁具在距岸3海浬內作業。另配合中央政策推動多項管制措施，公告自106年7月1日起，不受理其他縣市刺網漁業漁船筏轉籍進入新北市，先行管控新北市刺網漁船筏總量，並向中央申請補助款輔導刺網漁業漁船筏轉型，106迄今已輔導444艘刺網漁船筏轉型，後續將持續性每年辦理，以達刺網減量目標。

▲三芝區至林口區每年6月15日至8月15日拖網漁業禁漁區經緯度座標。

新北市三芝區至林口區刺網漁業以舢舨居多，船體小難以航行到3海浬外作業，考量漁民生計及航行安全，以往除了人工魚礁及保護礁等網具禁漁區之外，尚未禁止刺網於3海浬內作業。另鑒於拖網漁業對海洋生態環境之影響，新北市府同時公告自109年起每年6月15日至8月15日，未滿50噸之拖網漁船除應遵守中央公告之「拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」，禁止於距岸3浬內作業之外，亦禁止於新北市三芝區至林口區3至6海浬間海域作業。

漁業處長張麗珍表示，新北市三芝區到林口區刺網漁船筏多為家計型漁業，以小舢舨漁船居多，刺網漁業管制措施需同步考量對漁民經濟的衝擊，在充分溝通協調下逐步來推動，配合補助輔導轉型，讓漁民可持續從事對海洋環境更為友善的漁業，達到環境生態及產業永續雙贏的結果。新北市刺網禁漁區相關規定詳洽「新北市政府漁業及漁港事業管理處」官方網站。

▲三芝區至林口區每年6月15日至8月15日刺網禁漁區經緯度座標。

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