新北淡水南瓜美味升級　農會攜手業者共推新滋味

▲淡水區農會每年都研發新款南瓜加工商品，本年度推出「椰香南瓜餅」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水地區栗子南瓜產季來臨，新北市農業局及淡水區農會努力推廣在地優質栗子南瓜，媒合在地餐飲業者選用當地、當季南瓜入菜，目前已有12間在地業者合作，推出披薩、甜點、飲品及無菜單料理等多種南瓜美味，想要品嘗的民眾千萬不能錯過。

農業局表示，每年5至6月為淡水栗子南瓜盛產期，淡水地區因鄰近大屯山系，土壤富含礦物質、水源乾淨無污染，造就優良南瓜的種植環境，品質及產量可以說是新北市之冠，不僅口感及風味俱佳，又因鄰近大台北消費市場，減少運輸路程，可待南瓜較為成熟再行採收，栗子南瓜平均甜度可達12度，最高甚至可達到18度。

▲手作特製香料南瓜康普茶。

農業局說，為推廣這些美味的栗子南瓜，農業局媒合淡水區農會與淡水福容飯店、中山五十六、湘川烤魚、之間茶食器、真食手作、屋穀雜糧、朝日夫婦、阿三哥農莊、石牆仔內、富群休閒農園、羅媽媽有機農場及北新有機休閒農場等在地餐飲、農場業者合作，推出多項南瓜創意料理。

除了南瓜料理外，淡水區農會配合南瓜產季，年年都研發各式南瓜加工商品，包含南瓜麵、南瓜濃湯及南瓜魚酥等各式南瓜美味，不論作為伴手禮或底家自煮都適合，而今年也推出新品「椰香南瓜餅乾」讓消費者吃得美味又健康，同時也提供線上訂購宅配到府的服務。

▲朝日夫婦採用當季南瓜製作冰品。

淡水區農會總幹事高忠表示，農會及農業局一同努力創造農友銷售通路，不僅協助販售生鮮南瓜並媒合業者入菜，農會也推出限量優惠，民眾只要前往合作餐飲業者消費南瓜料理就能獲得南瓜加工商品優惠券，憑券至淡水農會超市購買南瓜或南瓜加工商品滿百就可折抵10元。

農業局長李玟表示，農業局積極協助在地農產銷售與推廣，疫情期間設立「美味農業得來速」網站並輔導農會辦理線上團購服務，創造新型態銷售方式，也鼓勵市民朋友多加利用並選購當季優質農產，落實「吃當地、食當季」理念，不只吃得新鮮又美味，還能減少食物里程，讓身心及環境都健康。

▲湘川烤魚配合南瓜產季，推出多款南瓜特色料理。

▲之間茶食器將當季農產「南瓜」與在地名產「鐵蛋」做結合，特別推出北海岸南瓜鐵蛋比薩。

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