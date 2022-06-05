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只剩1天好天氣！梅雨鋒面「整軍南下」中　明起開炸雨彈連轟1週

▲▼天氣,行人,路人,口罩,流感,防疫,過馬路,斑馬線,過馬路,大雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,溼冷,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日午後部分地區可能有雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是端午連假最後一天，也是僅剩的好天氣，明天開始北方梅雨鋒面逐漸靠近，預計下週末前各地降雨機率都偏高，且伴隨著較強的西南季風，天氣更加不穩定。

氣象達人彭啟明表示，明日將有第三波梅雨鋒面接近，目前封面已經在浙江附近整軍完畢，逐步南下中，可能盤據台灣附近將近一週，配合上西南風，台灣各地易下雨，建議民眾把握今天到明天上半天較穩定的天氣。

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臉書專頁天氣風險貼文指出，今日的天氣型態依舊跟昨天較類似，不過西南風再更增強一點，花東縱谷一帶要留意西南風沉降進而帶來焚風的機會，午後各山區有熱對流發展機會，有機會帶來雷陣雨。

▲▼梅雨鋒面明起影響台灣。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲▼梅雨鋒面明起影響台灣。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

▲▼梅雨鋒面明起影響台灣。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

明天起北方梅雨鋒面逐漸接近，各地雲量將會增多漸轉陰，除了迎風面中南部降雨及午後山區雷陣雨外，明天入夜後西北部降雨將逐漸轉廣泛，週二、三隨著鋒面擺盪至中北部，各地都將為陰沉有雷陣雨的天氣，西半部亦要留意局部大雨。

週四、五則鋒面略有減弱並往北調整，因此各地雖然都還是較陰沉依舊有短暫雷陣雨，不過降雨程度可望再較週二三減緩些，但中南部由於都是受西南季風影響，這樣迎風地區的降雨可能還是較持續，週六、日鋒面又再度擺盪至北臺灣附近，降雨將又再有一波擴大增強的機會。

天氣風險提醒，下週鋒面都將在臺灣附近南北擺盪著，亦伴隨著較強的西南季風，各地天氣普遍都滿不穩定，會是容易降雨的環境外，鋒面上也常伴隨旺盛的對流隨機發展，慎防強降雨、閃電，瞬間強陣風等劇烈天氣。

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