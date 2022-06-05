南韓尹錫悅考慮參加北約峰會　是否會晤日相岸田備受關注

▲南韓總統尹錫悅研擬參加北約組織峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北大西洋公約組織（NATO）領袖會議即將於本月29至30日在西班牙馬德里召開，此次北約會議邀請包括南韓、日本、澳洲、紐西蘭等4個印太地區非會員國出席，目前南韓總統尹錫悅正研擬出席的可能性，一旦決定出席，將可望先後與美國總統拜登、日本首相岸田文雄分別舉行雙邊元首峰會。

根據韓媒《News1》，尹錫悅正研擬月底飛往西班牙參加北約組織領袖峰會的可能性，南韓總統辦公室關係人士今（5）日在通話中透露，儘管目前仍尚未確定是否出席北約組織峰會，不過若一旦決定出席，則不排除與各國領導人會晤的可能，包括韓日領導人峰會等。

報導指出，若尹錫悅確定出席北約組織峰會，則有可能與岸田文雄舉行韓日元首峰會，是南韓前總統文在寅、日本前首相安倍晉三從2019年12月會晤後，韓日元首時隔2年半再度舉行會談。

南韓、日本因二戰期間朝鮮籍非法徵用勞工、慰安婦等問題的法院判決結果而導致雙邊關係惡化，尹錫悅就任前雖對此向日本表示「應正確認識歷史」，不過同時卻更加側重向日本強調未來韓日雙邊合作的必要性。

岸田文雄也在尹錫悅就任後表示，必須改善日韓關係。

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