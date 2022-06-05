響應0605世界環境日　黃偉哲與台灣國際職業婦女協會一同植樹　

▲台灣國際職業婦女協會5日於台南市安南區舉辦「世界環境日植樹活動」，市長黃偉哲也到場響應，期望為地球盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台灣國際職業婦女協會5日於台南市安南區舉辦「世界環境日植樹活動」，市長黃偉哲也到場響應，期望為地球盡一份心力，號召更多市民共同關注環保議題。





黃偉哲表示，謝謝協會的所有會姐，不僅響應世界環境日，也是珍視台灣這塊土地的急先鋒，除此之外，台灣國際職業婦女協會長年致力於婦女權益保護、幫助婦女創業就業、創造有利婦女成長環境以及推廣性別平等，令人感佩。





前副總統呂秀蓮表示，1973年甫從美國留學回台2年的她，致力於女權運動推展，同時意識到婦女組織與國際接軌的重要性，而協會除了關懷婦女於國家的發展與國際事務，也熱忠環保倡議。她也提到，6日正好是她的生日，在生日前夕能夠為地球植樹，別具意義，她並讚許黃偉哲是民調第一的市長，領銜推廣城市的永續發展。





「6月5日世界環境日」是全球響應的國際性環保節日，而今年的主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，宇宙中的行星眾多，但地球只有一個，如果地球環境一再被破壞，那人類將無處可生存，友善環境與自然和諧共存、低碳永續的生活方式更是人類必學習的課題。





台南市政府響應國際環境節日、執行低碳永續以及推動2050淨零碳排等政策不遺餘力，未來30年將聚焦能源轉型、低碳綠色運輸、住商能效提升、循環經濟綠色生活等四大面向落實減碳。





尤其循環經濟綠色生活方面已有成效，如推動廚餘回收再利用，建置廚餘高速發酵廠，發酵期從60天縮短為10天，廚餘堆肥成品「尚介肥」，通過農糧署核發一般堆肥肥料登記證，在台南市農會、藏金閣及網路販售，廣受市民好評！





減碳淨零已是全球趨勢，台南市期能在多方努力下，邁向低碳城市、永續發展。台灣國際職業婦女協會創會理事長呂秀蓮、現任理事長何淑子、立法委員陳亭妃、環保局副局長陳幸芬今日皆到場響應植樹活動。