確診死亡24小時火化？　蘇貞昌：指揮中心、地方政府、業者多溝通

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導



全台新冠肺炎死亡案例，已累計超過2800人，而確診者染疫死亡後被快速火化，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前澄清，是規定24小時內要通報，不是24小時內要處理屍體，而掀起討論。對此，行政院長蘇貞昌5日受訪時說，相關的處理方法，我們都希望能夠照規定，而如果溝通還有需要進一步，則請指揮中心和地方政府、業者多多溝通。

面對疫情，台灣逐步往與病毒共存的方向前進，各項防疫政策放寬，也開始有聲音希望確診著遺體24小時火化的規定也能調整，不過，衛福部長陳時中日前卻稱沒有這樣要求過，引發批評，而國民黨立委賴士葆也砲轟，這是好大的烏龍，去年6月8日副指揮官陳宗彥的談話明明確認24小時內要火化，「哪一個才是正確的指引？」

對此，蘇貞昌上午接受媒體訪問時表示，對於任何生命的消失，我們都痛感不捨，相關的處理方法，我們都希望能夠照規定，而如果溝通還有需要進一步，則請指揮中心和地方政府、業者多多溝通。

根據傳染病防治法第50條，死者家屬對於經確認染患第一類傳染病之屍體應於二十四小時內、染患第五類傳染病之屍體應於中央主管機關公告之期限內入殮並火化；其他傳染病致死之屍體，有特殊原因未能火化時，應報請地方主管機關核准後，依規定深埋。

目前新冠肺炎被列為第五類法定傳染病，根據疾管署《疫情報導》提到，新冠肺炎不同於伊波拉病毒感染、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症等6項第五類傳染病， 無24小時內入殮並火化要求。