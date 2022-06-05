北京疫情降溫　餐廳恢復內用、學童分批梯次返校

▲北京疫情趨緩，限制措施逐步放寬。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京疫情持續降溫，官方5日宣布，從6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，餐飲經營單位開放堂食（內用）服務、居家辦公地區調整為正常上班、中小幼學童分期分批梯次返校。

北京市官方表示， 經專家組綜合研判，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制、北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，自6月6日起，除豐台區全域及昌平區部分區域外，全市其他地區進一步分區分級動態實施以下社會面防控措施：

對於封（管）控區等重點涉疫區域，在充分評估、符合條件後及時解封。居家辦公地區調整為正常上班。公交、地鐵、出租車等公共交通正常運營，加強公共交通防疫體系建設，逐步推進公交、地鐵查驗72小時內核酸陰性證明。

餐飲經營單位開放堂食服務，控制人流密度，合理保持就餐間距，提倡隔位就坐、打包外賣、使用移動支付等無接觸方式結算。

中小幼分期分批梯次返校，在高三年級學生提前返校備考基礎上，中小學其他年級學生6月13日返校，幼兒園幼兒6月20日返園。

不過，北京市官方也強調，封市民群眾進入各類公共場所、單位、樓宇、社區（村），乘坐公共交通工具，參加有組織的聚集性活動，須持72小時內核酸陰性證明。