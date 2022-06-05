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花蓮居隔人數達38156人　6日起發放高中以下學生4劑快篩

▲▼花蓮6月4日新增1019例新冠確診，累計確診38566例，居隔總人數達38156人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮6月4日新增1019例新冠確診，累計確診38566例，居隔總人數達38156人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣新冠確診人數4日新增1019例，衛生局長朱家祥在記者會公告，連假期間13鄉鎮市可供視訊診療之診所；教育處代理處長翁書敏宣布，自6月6日起將免費發放高中以下學生每人4劑快篩試劑，讓學生都能隨時檢測自我健康狀況。

▲▼花蓮6月4日新增1019例新冠確診，累計確診38566例，居隔總人數達38156人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

6月4日花蓮縣新增確診中，12歲以下有166人，佔16.2%，65歲以上178人，佔17.4%；因新冠確診住院人數為148人，居家照顧人數新增985人，居格人數為38156人；本縣醫療院所通報個案數（含衛生所）為954人，外縣市醫療院所通報數65人；目前餘裕收治量能部分，北區剩144床、中區剩餘2床；防疫旅館空床數為166床，加強版防疫旅館空床數為55床。

▲▼花蓮6月4日新增1019例新冠確診，累計確診38566例，居隔總人數達38156人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

6月8日起免費發放高中以下學生4劑快篩試著劑。

教育處代理處長翁書敏說明，中央將免費發放學生每人4劑家用抗原快篩試劑，對象為111學年度在學之高中、國中、國小、五專前3年學生（含110學年畢業生），時間於6月6日起開始發放，發放方式由中華郵政直接寄達各校，學生返校進行實體課程時發放，畢業生若已離校，可回原畢業學校領取，無領取期限。

▲▼花蓮6月4日新增1019例新冠確診，累計確診38566例，居隔總人數達38156人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

線上教學再延至6月8日。

適逢端午佳節三日，衛生局長朱家祥再次公告端午期間仍有提供視訊診療診所，花蓮市21間、吉安鄉7間、秀林鄉2間、鳳林鎮1間、光復鄉1間、萬榮鄉1間、瑞穗鄉1間、玉里鎮3間，以及花蓮慈濟多功能篩檢站仍有提供服務，請鄉親就近就醫。他也宣傳慈濟醫院「多功能新冠篩檢站」，每日上午9時至下午4時提供快篩陽性反應、PCR採檢、防疫門診及領藥等服務，一站式的服務讓鄉親更便利，有需求的鄉親可多加運用。

由於台灣確診兒童出現腦炎症狀比例高，朱局長提醒家長應多注意重症前驅症狀，如出現包括體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽蓄、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽蓄、步態不穩，請立即就醫評估。
 

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