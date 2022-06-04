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南加州「急診室驚傳砍人」！3名醫護受傷　嫌犯對峙4小時被捕

▲▼南加州急診室砍人案 3人受傷嫌犯被逮。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國南加州醫院驚傳砍人事件，造成1名醫師和2名護理師受傷。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國南加州一間醫院急診室今天發生持刀砍人事件，造成1名醫師和2名護理師受傷，3人目前傷勢穩定。當局表示，犯案男子困守醫院一室長達數小時，目前已遭警方逮捕。

美聯社報導，洛杉磯警方發言人麥迪遜（Drake Madison）表示，男子在下午接近4時走進聖費南多谷（San Fernando Valley）的恩西諾醫院醫學中心（Encino Hospital Medical Center）。

當局表示，男子把車子停在路中央，走進急診室，要求治療焦慮症，但不久後就刺傷了醫師與護理師。

消防人員表示，3名受害者被送往創傷中心，傷勢嚴重。警方之後表示，其中1人必須手術。

3人後來都情況穩定，在尊嚴健康北嶺醫療中心（Dignity Health Northridge Hospital Medical Center）接受治療。

警方表示，案發的恩西諾醫院醫學中心一樓，以及附近多個辦公室遭到疏散。

洛杉磯警局副局長漢密爾頓（Alan Hamilton）在新聞發布會上表示：「我們將病患撤離危險地帶。」

他並指出，並無證據顯示持刀傷人的男子認識3名受害者。

警方表示，男子犯案後，困守醫院一個房間內長達約4小時，特種武器和戰術部隊（SWAT）成員嘗試與他談判，但並未成功，最終將他逮捕。

當局指出，男子傷到了自己的手臂，被送往另一家醫院接受治療。

男子的姓名並未立即公開，但是漢密爾頓指出他前科累累，包括去年曾因毆打警官及拒捕而2度被捕。

超音波技術員羅曼（Benjamin Roman）告訴KNBC-TV電視台，他在案發前看到犯案男子。男子帶著一條狗，而且似乎嗑了藥，因為他看來很焦慮、大汗淋漓。

羅曼說，醫院發出「內部分診」代碼後，他看到一名醫師和一名護理師被刺傷。「醫師看起來很痛苦，到處都是血，看起來…他（凶嫌）可能刺中了她的腹部」。

就在這起案子發生2天前，美國奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）一家醫院1日才發生槍案，槍手殺害含自己在內共5人。

當局當時稱，這名凶嫌近期在聖佛蘭西斯醫院（Saint Francis Hospital）接受背部手術後，仍持續感到疼痛，於是在作案當天購買1把AR-15式步槍，輕易進入這所醫院的一棟建物，最終殺害治療他的外科醫師及其他3人。

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