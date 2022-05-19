周文偉槍殺台僑　犯案前手寫7本「滅獨日記」寄至華人報社

▲爾灣台灣長老教會位於南加州的一處教堂15日發生槍擊案，68歲台裔槍手周文偉（David Chou）被捕。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國南加州台灣長老教會15日發生1死5傷的槍擊案，68歲台裔槍手周文偉（David Chou）遭現場信徒壓制後被捕。據美媒報導，周文偉犯案前曾郵寄7本手寫的「滅獨日記」至華人報社《世界日報》，還曾在同鄉會的活動上失控，搶奪麥克風喊出「我們都是中國人」的言論，令現場會友感到錯愕。

據《洛杉磯時報》報導，美國加州橘郡（Orange County）拉古納伍茲市（Laguna Woods）台灣長老教會槍擊案，導致台裔移民1死5傷。美國華人報社《世界日報》律師證實，槍手周文偉犯案前曾郵寄7冊用活頁長尾夾裝訂的影印文件，報社的洛杉磯分部16日收到以「滅獨天使日記」為名的手寫日記及隨身碟，目前已交給警方，並未揭露詳細內容。

全美台灣同鄉會拉斯維加斯分會會長艾斯特潘（Esther Pan）接受美媒NBC訪問表示，周文偉長居拉斯維加斯，與同鄉會成員大多友好，儘管因參加「統一運動組織」，認為台灣是中國的一部分，和多數成員認為台灣是獨立國家的立場相悖，但大家並不會因政治而爭吵。一名同鄉會熟人表示，和周文偉聊天時感覺他對人生非常消極，抱怨美國政府、台灣政府。

▲周文偉（David Chou）被拍到曾於2019年參加美國拉斯維加斯中國和平統一促進會（簡稱維加斯和統會）的成立大會。（圖／翻攝自維加斯新聞報）

這名熟人的妻子也是同鄉會成員，她透露，周文偉的立場明顯，甚至在一場研討會上激動「搶麥」，在台上喊出「我們全都是中國人」的言論，所有同鄉會成員都認為他這種情緒是不正常的，「我當時覺得奇怪，你來自台灣怎麼能說『我是中國人』？但我沒有太關注此事，也沒有多做討論。」

據美媒KTNV報導，北美上海商會會長王佳玫表示，她曾在2019年「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」成立大會上見過周文偉，雖然對他印象不深，但在場友人都形容周文偉有「激進的政治觀點」，「他的看法似乎有些偏激，所以這一直是我對他的印象。」

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