郭台銘甜曬端午立蛋照！女兒自拍掌鏡　網見照驚喊：岳父大人

▲郭台銘曬出與女兒立蛋的合照。（圖／翻攝臉書／郭台銘）



記者柯振中／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘4日中午在臉書貼文，分享與12歲女兒妞妞一起立蛋的照片，自拍照由妞妞掌鏡，看起來父女感情相當融洽。對此，也有許多人分享自家的立蛋照，更有網友狂喊「爸爸」、「岳父」與「乾爹」，讓留言區瞬間歪樓。

郭台銘4日中午在臉書上張貼5張照片，分享與12歲女兒立蛋成功的喜悅，同時也感謝一線的防疫、醫護人員，佳節仍守在前線，讓民眾能夠享受歲月靜好的生活，「也請大家多多保重自己與家人健康！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼郭台銘在臉書張貼了多張立蛋照。（圖／翻攝臉書／郭台銘）



郭台銘的貼文曝光後，有不少網友在下方分享自家的立蛋照，更有人直接不演了，直接喊出「爸爸」、「乾爹」等稱呼，「爸這是我立的，端午佳節快樂」、「爸，你讓我想起了小時候我們端午一起立蛋的畫面」、「乾爹，端午節全家安康！」

此外，由於妞妞一雙電眼太過迷人，與郭台銘的妻子曾馨瑩相當神似，也有人歪樓留言，「岳父大人，天氣炎熱，請多補充水份，等疫情趨緩，我再去拜會您的（敬禮）。」

立蛋成功了嗎？ 我和家人、小孩在家挑戰立蛋成功！大家也有立蛋嗎？有沒有撇步分享？ 如果有照片也傳上來分享吧！ 在此感謝ㄧ線防疫、醫護人員在端午佳節負重向前，讓我們能享受歲月靜好的生活！也請大家多多保重自己與家人健康！ #立蛋 #端午連假安康 由郭台銘發佈於 2022年6月3日 星期五

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完