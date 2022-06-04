明湧收假車潮！　公路總局曝「省公路13處地雷」易塞

▲明連假最後一天，省公路將出現收假車潮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

明(6/5)是端午連假最後一天，省公路和快速公路將湧現收假車潮，公路總局預測明將有13處省公路地雷路段壅塞。

公路總局表示，明日為連假最後一日，預估省道主要幹道將湧現返回工作地車潮，省公路將有13處易塞路段，包含台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊、台9線南迴路廊、台61線鳳鼻~香山路段、台61線竹南路段、台18線接國道3號中埔交流道、台86線接國道3號關廟交流道、台86線仁德系統路段、台88線鳳山~五甲路段、台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台9線礁溪路段、台26線墾丁路段等。

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省公路明也有管制措施，由於台61線新竹鳳鼻至香山路段約10公里為台61線全線通車後僅剩斷鏈路段，為交通順暢，公路總局規劃，封閉台68線南寮端西1k南下出口匝道、台61線（約72處）竹北新港三街一段與西濱路一段路口。

▲西濱快速公路台61線。（圖／ETtoday資料照）

另台61線竹南路段行經12處平交路口，且於90k+300處銜接國道3號西濱交流道，主線車流易受號誌路口及匝道儀控影響，公路總局也規劃冷水坑、中美路、保福路、竹南垃圾掩埋場及苗11大山腳路等5處平交路口實施時段性封閉措施。

台9線蘇花路廊則將於上午10時~18時實施21噸(含)以上大貨車禁止通行措施、蘇花改開放大客車通行路肩措施；台9線南迴公路於12~19時草埔橋及雙流社區實施漸變措施。