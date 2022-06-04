明收假防國道9地雷　國5北上「從白天塞到黑夜」連堵11小時

▲明收假日，國5將一波湧現北上車潮。（圖／翻攝高公局網站）

記者李姿慧／台北報導

明(6/5)是端午連假最後一天，將出現收假車潮，國道預估將有9大地雷路段，其中國5北上車潮將自上午9時後就出現，得塞到晚間8時才紓解，恐連堵11小時，行車時間要7倍。

明端午節連假收假日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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高公局預判，明日國道將有9大重點壅塞路段，包括國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，

▲端午收假日(6/5)北部國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

▲端午收假日(6/5)中部國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

▲ 端午收假日(6/5)南部國道易塞路段和時段。（圖／高公局提供）

高公局建議，西部國道南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，避開壅塞路段時段。

明日國道相關疏導措施包括7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。