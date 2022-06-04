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快訊／今暴增152死「再破紀錄」！本土增6萬8118例

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增6萬8,118例本土個案及33例境外移入；另確診個案中新增152例死亡，單日死亡通報再創新高。

指揮中心表示，今日新增之68,118例本土病例，32,043例男性，36,053例女性，22例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(9,820例)、高雄市(9,657例)、臺中市(9,511例)、桃園市(6,926例)、臺南市(5,631例)、臺北市(5,228例)、彰化縣(4,475例)、屏東縣(2,737例)、新竹縣(1,949例)、苗栗縣(1,719例)、新竹市(1,551例)、雲林縣(1,407例)、南投縣(1,308例)、宜蘭縣(1,212例)、嘉義縣(1,129例)、基隆市(1,024例)、花蓮縣(1,019例)、嘉義市(738例)、臺東縣(672例)、澎湖縣(194例)、金門縣(185例)、連江縣(26例)。

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▲▼6/4新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲6/4新增確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增152例本土病例死亡個案，為87例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、71例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至6月1日，死亡日期介於5月18日至6月1日。

指揮中心說明，今日新增33例境外移入個案中，28例男性，5例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國3例、泰國1例、調查中29例。入境日介於今年6月2日至6月3日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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