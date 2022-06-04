確診破10萬？陳時中估「已差不多到高點」：人民自制力強

記者嚴云岑／台北報導

衛福部5月推估本土疫情高峰將會突破10萬例，但近期持續在8萬例高原期徘徊，衛福部長陳時中上午接受媒體堵訪時表示，先前根據國際模型推估的染疫率高點可能是12、13萬，但台灣人民自制性強，就算沒有三級警戒，人流也剩去年的4分之3，「確診數已經差不多到高點了」。

▲衛福部長陳時中陪同總統蔡英文視察彰基醫院。（圖／翻攝直播）

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陳時中今（4）日陪同總統蔡英文訪視彰化基督教醫院，感謝彰化縣長王惠美與衛生局長葉彥伯在防疫上對中央的協助，另逐一盤點去年疫情，更提到彰化縣在住宿型機構給藥上成績斐然，給藥率高達98%高於全國平均，「對老人照顧很到位」。

陳時中也表示，彰化縣在輕重症分流上，彰化縣也十分落實，各方面都看得出彰基的努力，「指導階層有心、同仁用心、病人安心」，對於醫療體系建構是一個善的循環。

訪視後有媒體詢問兒童疫苗接種間隔是否可縮短為4週？陳時中回應，若國際資料與專家都顯示利大於弊，也可盡快推動。至於民眾都關心的邊境鬆綁措施，陳時中也表示，正在與相關單位討論，預計朝「3+4」方向推動，一切都在研議中。

對於疫情高點，陳時中說明，過去有低推估10萬、中推估15萬及高推估20萬的預估，但他個人根據國際情況觀察，高峰會約是12至13萬，不過目前看起來，高點似乎已經差不多。

陳時中認為，能在10萬就到達高點，也攸關人民自制性非常強，在人流部分，沒有三級管制，但與去年三級相比，已經達到4分之3，也顯見人民非常自制，讓高點也不會太高。