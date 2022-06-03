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研究：狗狗嗅出新冠「可能比PCR更準」　揪出近100%無症狀病例

▲▼新冠檢測犬,新冠嗅探犬,法國。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國狗狗正在進行新冠嗅聞訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

法國一項研究發現，狗狗受訓後，可能比PCR檢測更能有效檢測出新冠肺炎，不論在有、無症狀患者方面，表現都更好。在試驗中，嗅探犬更成功找出97%有症狀患者，以及將近100%無症狀患者。此研究1日發布在科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（Plos One journal）

▲▼新冠檢測犬,新冠嗅探犬,法國。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼新冠檢測犬,新冠嗅探犬,法國。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國一項研究指出，狗狗受訓後，嗅出新冠的能力可能更勝PCR檢測。（圖／達志影像／美聯社）

研究團隊在巴黎新冠篩檢中心招募335名受試者，其中109人篩檢結果呈陽性，陽性患者中又有31人無症狀。來自法國及阿拉伯聯合大公國的探測犬，依據是否曾接受其他氣味偵測訓練，接受3-6周不等的訓練後，開始嗅聞人類汗水樣本，如果發現新冠，就會坐下。

學者們發現，PCR檢測更有效辨識陰性病例，而狗狗對陽性患者更為敏感。但在2起偽陽性個案中，狗狗錯誤地嗅出其他冠狀毒株，而非新冠病毒。

▲▼新冠檢測犬,新冠嗅探犬,厄瓜多。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多軍隊訓練新冠嗅探犬。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼新冠檢測犬,新冠嗅探犬,捷克。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克的新冠檢測犬正在撒嬌。（圖／達志影像／美聯社）

研究作者、阿福爾特國家獸醫學校（Alfort National Veterinary School）教授格蘭讓（Dominique Grandjean）指出，PCR檢測可能出錯，還需耗時數日才能得到結果，但狗狗受訓後，能在15秒內分析20個樣本，而且「狗狗不會說謊。」

格蘭讓認為，新冠檢測犬有利於無法忍受鼻腔拭子的人，例如阿茲海默症患者。他也預測，很快就能看到更多大規模檢測站，借助狗狗的嗅覺找出確診者。

此前，已有學者分析新冠檢測犬的準確度，但這是第一個比較病毒抗原檢測（antigen tests）及狗狗篩檢能力的研究 。今年5月，英國研究發現，受訓狗狗檢測新冠準確度為82-94%，2021年，美國學者指出，狗狗受訓1個月後，檢測新冠準確度為73-93%。

▲▼邁阿密機場讓嗅探犬聞口罩的味道以偵測員工是否感染新冠。（圖／翻攝自邁阿密機場官網）

▲邁阿密機場讓嗅探犬聞口罩，偵測員工是否感染新冠。（圖／翻攝自邁阿密機場官網）

▲▼杜拜嗅探犬。（圖／路透）

▲杜拜也有嗅探犬。（圖／路透）

不過，賓州大學工作犬獸醫中心負責人奧圖（Cynthia Otto）認為，讓狗狗實施日常檢測，恐怕非常困難，雖然在理想情況下做得到，但必須確保安全性、篩檢品質及所有變因，「我還沒看到任何人提出，如何以科學且安全的方式實踐這一個轉變。」

事實上，狗狗早已被用於大規模篩檢，2021年9月，邁阿密國際機場成為美國第一個部署新冠檢測犬的機場，阿聯酋、芬蘭等國也部署狗狗，找出攜帶新冠病毒的旅客。麻州及夏威夷甚至還有學校雇用狗狗，替師生實施檢測。

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