「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光…千人急勸：別碰

▲一名網友在橋上抽菸時發現小溪裡有一對嬰兒嚇壞。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書）

圖文／CTWANT

一名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示，自己在溪邊抽菸時，突然發現水中漂流著一對粉肉色的「嬰兒」，讓他當場嚇壞，仔細一瞧才發現竟是玩偶，照片曝光後有網友認為這兩具玩偶背後恐有「故事」，建議原PO不要亂碰。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上傳兩張照片表示，自己日前在一座橋上享受吞雲吐霧的樂趣時，眼角餘光突然瞄到下方的溪水中漂流著一團粉色物品，仔細一看竟是兩名嬰兒，讓他當場嚇壞。該名網友隨後再冷靜仔細觀察，這才看清嬰兒原來只是兩個玩偶，讓他瞬間爆氣罵髒話，「X！歐北ㄉㄢˋ，害林北甲昏欻幾欸（亂丟，害我抽菸嚇一跳）。」

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▲仔細一看才發現嬰兒竟是玩偶，還用紅線綁住。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書）

透過照片可看到，溪水中的兩個嬰兒玩偶面對面排放，並用透明塑膠袋包著，外層還用紅線繫在一起，上方還夾著一張紙。照片曝光後，許多網友紛紛留言，「真的會嚇死人」、「這種東西不要看比較好」、「感覺像是送貨不小心掉了」、「誰亂丟寶寶啦！」

但也有網友認為事情可能不單純，「中間那張紅紙可能有生辰八字」、「這感覺是做法的」、「別亂碰比較好，這應該有特別意義」、「這應該有煞，不要去理會」、「中間那張紅紙可能有生辰八字，算是化解煞的一種」、「應該是超渡」、「感覺是作法送鴛鴦放水流，恐怖」。

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