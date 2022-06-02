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嫌「60分求婚鑽戒」太小！她嗆：不到1克拉我閨蜜看到很丟臉

一名女網友抱怨未婚夫買的求婚鑽戒太小顆，讓她在朋友面前沒面子。（示意圖／unsplash）

▲一名女網友抱怨未婚夫買的求婚鑽戒太小顆，讓她在朋友面前沒面子。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

不少男性在向女友求婚前會購買鑽戒，並事先計畫好當天流程，就是希望讓另一半能有個難忘的回憶，但事情有時卻並不如想像中順利。一名女網友在臉書社團「靠北婚姻2.0」PO文，嫌棄未婚夫買的60分求婚鑽戒太小顆，讓自己在友人面前相當沒面子。貼文曝光後，引起廣大網友熱烈討論。

「先生，求婚歸求婚，結婚鑽戒不能一起並論。求婚鑽戒是求婚用，結婚鑽戒是結婚用，不一樣。」原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文嫌棄未婚夫購買的鑽戒表示，「你求婚鑽戒買60分超小顆的，結婚鑽戒要1克拉以上才好看。訂婚時我閨蜜都會來參加，你也不想想看鑽戒買太小顆很沒面子。」

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該名女網友在文中不滿說道，如果朋友問起未婚夫購買的鑽戒有多大顆，說出來不到一克拉就是男方丟臉，「結婚鑽戒沒人買低於1克拉，都是1克拉起跳，買太小顆很沒面子的。」隨後女網友也指出，自己也有買男用黃金戒指及項鍊給對方，「我已經出錢了，鑽戒本來就是我選你出錢。你本來就必須要買結婚鑽戒給我。」

許多網友看過貼文後，紛紛諷刺留言，「每家百貨、每年的週年慶、促銷，都是不一樣的，不能混淆」、「為什麼這種公主病的都能結婚？我還單身？」、「每次來靠北這裡看文都能刷新我三觀」、「以小博大的標準範例」、「每次看完這些公主癌，我都覺得我老公過的真是太幸福了」、「買不起一克拉，可以去伊拉克」。

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