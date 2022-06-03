還有一波車潮　高公局曝下午國道「4地雷」！國5最好這時出發

記者李姿慧／台北報導

端午連假開跑，今(6/3)上午國1南向湖口至至新竹等路段出現塞車，多起車禍也造成回堵，高公局表示，今下午過後國道仍有4大地雷路段會塞車，國5南下也將再出現一波車潮，下午4時後紓解，呼籲國5南下可趁下午5時後出發。

▲國道3號南向汐止段聯結車翻覆造成回堵。（圖／翻攝國道監視器）

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高公局表示，今為端午節連續假期第1日，截至中午12時，國道全線交通量為39.7百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段除國1南向湖口至至新竹路段外，其餘路段大致正常。

今國道也發生多起車禍，包括上午8時29分國1南向88公里處發生3輛自小客車追撞事故，占用內線車道，後方車流回堵4公里；9時19分於國1南向203公里處發生2輛小客車追撞事故，後方車流也回堵3公里；上午10時51分國1北向321.7公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里，影響國道順暢。

高公局也預判今日下午將有4大重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段，建議往國5民眾可利用下午17時後出發，節省寶貴時間。