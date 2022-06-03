端午連假這天「降雨熱點擴大」　下波鋒面襲台時間曝

記者李姿慧／台北報導

端午連假開跑，氣象局表示，今起3天大多是多雲到晴，高溫可到34度甚至更高，但須留意午後雷陣雨，明後天水氣增，中南部短暫陣雨、雷雨機率高且降雨範圍增大；下周二起受鋒面在台灣上空徘徊影響，天氣轉為不穩定，有局部大雨機率，溫度也將驟降，低溫下探21度。

▲氣象局資深預報員張承傳說明端午連假以及未來一週天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

[廣告]請繼續往下閱讀...

資深預報員張承傳表示，今(6/3)天開始連續三天連假，台灣附近受西南風影響，帶來水氣沒有特別多，各地大多是多雲到晴，留意午後雷陣雨。

張承傳說，今天到明(6/4)天清晨每6小時定量降雨預報，今天上半天降雨不多，中午開始，東北部、其他山區有零星對流發展，主要降雨發生發生下午，下午東北部地區、東部、大台北和其他各地山區，有局部短暫雷陣雨和大雨，下午到山區活動要留意午後雷陣雨帶來短延時強降雨。

張承傳表示，今晚到明天凌晨降雨減少，各地恢復多雲到晴，明天清晨受西南風帶來水氣，中南部地區有局部短暫陣雨和雷雨，明、後(6/5)兩天鋒面在長江流域和長江口，離台灣還有一段距離，但明後天西南風增強，帶來水氣增多，中南部出現短暫陣雨、雷雨機率提高，降雨範圍時間增大，其他地區明後兩天多雲到晴，有午後局部短暫雷陣雨。

▲ 氣象局說明端午連假以及未來一週天氣。（圖／翻攝氣象局直播）

端午3天連假，張承傳指出，明天白天中南部地區整天有短暫陣雨和雷雨，有局部大雨發生機率，其他地區有午後雷陣雨，包括東北部、東部、東南部。明天大台北午後雷陣雨機率比今天高。

明晚到後天清晨，持續受西南風影響，迎風面中南部持續有降雨現象，連假最後一天中南部降雨明顯，週日西南風強度比較強，午後雷陣雨會發生在東北部、花東山區和北部山區，有零星午後雷陣雨，週日(6/5)這天北部和東半部午後雷陣雨減少。

至於下週天氣，張承傳表示，下週一(6/6)鋒面接近和受西南風影響，中南部地區持續有陣雨和雷雨，北部陣雨或雷雨機率也提高，午後東半部地區降雨也會增多。

張承傳說，下週二(6/7)到下週六(6/11)，鋒面在台灣上空逐漸徘徊，「下週二(6/7)起受鋒面影響加上有較強西南風，天氣轉為不穩定，西部半有陣雨和雷雨，下雨時間長，有局部大雨機率，東半部降雨比廣，有陣雨和雷雨現象。」

溫度方面，張承傳指出，端午連假三天，週日之前北、中、南、東部比較悶熱，白天溫度可到32度到34度，部分地區有機會更高；下週一鋒面接近，降雨增多，溫度各地會下降。

張承傳強調，下週二之後到四週五，受鋒面影響，降雨明顯，有東北風吹下，北台灣下週二到下週四有涼意，低溫約21度和22度，白天高溫約25度，下週二到下週四北台灣感受涼一些，東部下週二之後低溫會降到22度，中南部在西南風環境下，溫度雖有下降，雨停空檔高溫仍有機會到31度，沒下雨比較悶熱。