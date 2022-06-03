未見過面的老公缺錢　女滙20萬...警成功阻詐

▲陳女欲滙款20萬元給網路認識「老公」。員警趕緊勸阻。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園1名40多歲陳姓女子1個多月前在LINE認識曾姓男子，二人感情進展迅速在對話以老公、老婆互稱，之後「老公」以甜言蜜語對陳女說經濟困難、工作需要，叫陳女滙款20萬元幫助他，行員發覺有異通報警方，員警勸說此為詐騙集團常用之假交友真詐財詐騙伎倆，成功攔阻詐騙。

▲▼警方說明這是「假交友真詐財」成功阻詐。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所巡佐高慶賢、警員莊雅淑於1日11時許獲報轄區介壽路一段中國信託銀行疑似有遭詐騙案件。經員警到場了解，行員表示陳女原本表示要替老公曾姓男子代為匯款，後又改稱與對方是表姊弟關係，因為對方工作繁忙要陳女代為匯款給老闆，警方詢問陳女匯款20萬用途，陳女稱是男朋友要用的，詢問之前是否有匯款過，陳女表示之前就有匯很多筆，且有與對方見過面。

因擔心陳女受騙請其提供與對方對話，發現二人在4月30日才認識，員警勸說陳女不要匯款時，陳女直接用LINE撥打曾男電話與警方交談，警方詢問一陣子後發現與陳女所說不符，在詢問曾男年籍時，對方就藉故趕快掛斷電話，查看對話內容發現曾男之前就叫陳女匯款多筆不同帳號，警方勸說陳女如果匯款錢會拿不回來，陳女一直表示不會，且就算給他也沒關係，警方苦勸此為常見之「假交友真詐財」的詐騙手法，但陳女堅決稱不是受騙，並表示太麻煩不匯款了。